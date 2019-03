Ettevõtja argipäev: kui oled kasumis, siis oled ahne ja ei maksa töötajatele palka. Kui kahjumis, siis tõenäoliselt loll ja rumal ning võiksid uksed kinni panna

Kaja Koovit kaja.koovit@arileht.ee RUS

Signe Ventsel rahvusvahelisel konverentsil "Naised igast ilmakaarest" esinemas. Foto: Priit Simson

Ameerika ettevõtja, strateeg filantroop ning coach Tony Robbins on öelnud, et muutusteks ja arenguks on tarvis kas suurt inspiratsiooni või väga palju ebameeldivaid kogemusi. Just viimased said tõukeks, miks turundaja ning koolitaja Signe Ventsel ettevõtja tee valis.