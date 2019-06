Fazer Eesti juht: töötundide lugemise asemel peaks tööandja olema rõõmus, kui töötaja peab varem lahkuma, et minna orkestriproovi, koertenäitusele või blogijate pressiüritusele

„Üha rohkem inimesi soovib end teostada ka muudes eluvaldkondades kui see, millega ta igapäevaselt palka teenib. Minu arvates on tööandja huvides inimese püüdlusi töövälises elus igal moel julgustada ja võimalusel toetada,“ sõnas ta.

Tema sõnul innustavad paindlikumaks muutunud töösuhted ning elukestva õppe populariseerimine inimesi proovima erinevaid harrastusi, osalema pakutavates huvihariduse programmides ja kaaluma ka uuesti kooli minemist.

„Selle asemel, et töötundide osas näpuga järge ajada, peaks tööandja olema rõõmus selle üle, kui töötajal on vaja töölt varem lahkuda, et minna kontserdieelsesse orkestriproovi, rahvusvahelisele koertenäitusele, blogijate pressiüritusele, fotoaparaadiga imelist päikeseloojangut püüdma või oma põnevat start-up ideed võimalikule investorile tutvustama. Mida rikkalikuma huvide- ja kogemustespektriga inimesed ettevõttes töötavad, seda tugevam on meeskond tervikuna,“ tõdes Fazeri juht.

Ta nentis, et nii mõnigi tööandja võib tunda teatavat ebamugavust mõtte ees, et tema töötaja õpib sisuliselt uut ametit või tegeleb muu projektiga, mille eest ta teenib ka raha. Fazeri juhi sõnul püüab ta selles osas hoopis oma meeskonnale eeskuju näidata – tema enda kirg fotograafia vastu on jõudnud etappi, kus ta osutab juba pulmafotograafi teenust.