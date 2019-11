Fortumo: tahame murda müüti, et startup-ettevõte on 22-aastaste pidutsejate seltskond

Kui lapsed kasvavad, siis esimesse klassi minnes on ette nähtud suurem preemia ning kuni 9. klassi lõpuni saab Fortumos töötav lapsevanem septembris lisaks palgale preemia. Tegemist on fikseeritud summaga, mis aga ei ole avalik. Lepa sõnul on need summad arvestatavad. „Mul on 8-aastane laps ja see summa on kooliminekul korralikuks toeks, mille eest saab osta kõik kooliasjad ja raha jääb veel ülegi," tõdeb ta. Loomulikult on 1.september lapsevanematele vaba päev.

Lisaks täiendavad vabad päevad: kui firma kõikidele töötajatele on ette nähtud aastas lisaks kolm vaba nn tervise päeva, siis lastega töötajatele neile lisaks veel kolm päeva, et nad saaksid rahulikult lapsega kodus olla ning teda ravida.

Ettevõttes on ka lastele eraldi jõulupidu. Ja kuigi laste jõulupeod on levinud ka teistes ettevõtetes, siis Fortumo jaoks on see suur muutus. „ Kuus aastat tagasi, kui mina ettevõttega liitusin, oli meil ettevõtte peale viis last, kellele väike kingikott tehti. Täna on meil lapsi 50 ümber," räägib Lepp. Töötajaid on Fortumos veidi üle 70. Kuna laste koefitsient on suhteliselt kõrge, pööratakse neile ka palju tähelepanu. Nii on kontoris eraldi laste mängunurk ja legotuba ning lapsi võetakse tööle julgelt kaasa. Lapsedki on omavahel sõpradeks saanud. Suvel toimus lastele ja lapsevanematele eraldi piknik snäkkide ja näomaalijaga.

Pere- ja lapsesõbralikuks ettevõtteks arenemine on Fortumole olnud orgaaniline areng. „Meediast on läbi käinud, et linnapilti tekkis rohkem mänguväljakuid, kui ministrid hakkasid lapsi saama. Meil oli midagi sarnast," tõdeb Lepp. Kui juhid said vanemaks ning neil sündisid lapsed, siis hakati rohkem rõhku panema ka sellele, et lastevanematel oleks hea ja mugav tööl käia ning ettevõte oleks sisemiselt avatum kodus töötamise võimalustele, lapse tööle kaas võtmisele või vajadusel koju jäämise ning haige lapse tohterdamise võimalusele.

„See kõik on väga orgaaniliselt tulnud ja meil ei ole pidanud midagi vägisi pressima ega seisnud ka olukorra ees, et meil on nüüd pered ja lapsed ja mis me nüüd teeme," räägib Lepp.

Hüpe tundmatusse

Kevadel märgisele kandideerima hakates ei teadnud Fortumo esindajad, mis neid ees ootab. „Meie jaoks see oli üks paljudest konkurssidest, mis me valisime, sest see läks meie väärtustega kokku," selgitab Lepp. Kogu kandideerimisprotsess ning konkurss on olnud Lepa sõnul väga positiivne üllatus. „Ettevõtmine on olnud oluliselt suurem ning sügavama tagamõttega, kui me arvasime," tõdeb ta.