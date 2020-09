FOTOD | Vaata, millised tööandjad paistavad silma erinevustega arvestamisel

Märgised andis Fotografiska kohvikus toimuval tunnustusüritusel pidulikult üle sotsiaalminister Tanel Kiik, kes rõhutas oma kõnes, et organisatsioonid, kes austavad erinevusi ja tegelevad mitmekesisusega järjepidevalt, aitavad luua sidusama ühiskonna.

Esmakordselt pälvisid tunnustuse Telia Eesti, ADM Interactive, Pipedrive, IPF Digital, SOL Baltics, VIA 3L, Vabaühenduste Liit, Playtech Estonia, Ellex Raidla, Prisma Peremarket, Nordea Bank Abp Eesti filiaal, Creditstar Group, Vanalinna Ehitus, Enics Eesti ja Töötukassa.

Ürituse korraldajate sõnul on mitmekesisuse juhtimine on muutunud Eesti töömaastikul järjest olulisemaks, sellega teadlikult tegelevad organisatsioonid on edukamad, innovaatilisemad ja kohanevad kiiremini muutustega. “Austame erinevusi” on märgis tööandjale, kes peab lugu võrdsest kohtlemisest ja kaasavast organisatsioonikultuuri ning kelle sisuline töö mitmekesisuse juhtimisel on eeskujuks ka teistele.

“Lähtume ADMis alati inimestest ja peame oluliseks kõikidest töötajatest päriselt hoolimist, sest iga inimene on väärtuslik. Just see teebki meid organisatsioonina tugevaks,” tõi näiteks esmakordselt märgisega tunnustatud ADM Interactive’i personalijuht Sigrid Pedak välja.

Tema sõnul peab ettevõte värskelt saadud märgist ka omamoodi kvaliteedinäitajaks, mis näitab märgise saanud organisatsiooni pühendumist mitmekesisuse toetamisele ning seeläbi ka parema töökeskkonna ja ühiskonna loomisele. "Need on olulised väärtused, mida peab iga tulevikku vaatav ettevõte ja asutus järgima," kinnitas Pedak.

Mitmekesisuse märgis annab töötukassa personalijuhi-tööandjatega koostöö nõuniku Kristiina Palmi sõnul võimaluse juhtida nii organisatsiooni sees kui töötukassa kliendisuhtluses veel enam tähelepanu sellele, et maailm meie ümber muutub oluliselt mitmekesisemaks, kui inimeste erinevaid vajadusi märgata, mõista ja aktsepteerida suudame.

„Erinevuste väärtustamisest võidamegi ju kõik – nii töö- kui igapäevaelus,“ kinnitas Palm. Ka Töötukassa pälvis 2020. aastal esmakordselt mitmekesise tööandja märgise.