Google'ist väljakasvanud programmi ainus koolitaja Eestis: kuidas muuta ettevõte edukaks enda emotsioonide kontrolli all hoidmisega?

Mindfulness ehk teadvelolek on lääne ühiskonnas üha suuremat populaarsust koguv teema, mille esiletõus on tingitud meid ümbritsevast elust - meil on kogu aeg kiire, me peame tegema pidevalt otsuseid ja meid pommitatakse üha suurema hulga infoga, mille läbiseedimine energiat võtab. Me lihtsalt ei oska selle kõigega toime tulla. Teadvelolek ja meditatsioon ei ole pelgalt pehmed "uhuu-väljendid", vaid sellel on teaduslik põhi. Kuidas muidu on teadveloleku treeningud omaks võetud vägagi praktilistel ja reaalainetel põhinevad sektorid nagu seda on näiteks tehnoloogia ja startupindus. Õnnelikum töötaja on alati produktiivsem, loovam, ta võtab vähem haiguspäevi ning on ka kolleegide poolt armastatum. Selle poole tahame liikuda aga kõik.

Saadet kuulates mõtle, kas ka sinu organisatsioon või tiim peaks lisaks muudele koolitustele ja programmidele rohkem tegelema töötajate vaimuga?