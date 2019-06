Haigekassa juhti premeeriti kaugtöö tegemise eest: kõige suurem muutus algab juhi peas. Inimesed ei pea käima tööl lauda valvamas

Kõige suurem muutus algab Laane sõnul juhi peas. Ka oma juhtidele on ta rääkinud, et inimeste laua taga istumine ei taga, et ta ka tööd teeb. Sageli öeldakse, et kui inimest laua taga ei ole, siis kust ma tean, et ta tööd teeb? „Ega juht ei tea ka siis, kui inimene laua taga istub, et ta tööd teeb," tõdeb Laane. Ja toob välja näite, mis sobib kaugtööga hästi. Tööandja lepib töötajaga värbamisvestlusel kuupalga kokku. Näiteks 1000 eurot. See on kuupalk. Aga milles nad kokku ei lepi, on tunnipalk. „Mis tunnipalgaks kujuneb, sõltub töötajast," kinnitab ta. Kui inimene töötab rohkem, siis tema tunnipalk on väiksem, kui see matemaatiliselt jagatuna võiks olla. Kui ta töötab vähem, siis on tunnipalk suurem.

Laane sõnul peaks mõõtma kokkulepitud tulemust, mida saavutada soovitakse. Siis on töötaja ja juhi valik, kuidas nad neid asju teevad. „Kui mingi töö jaoks on ette nähtud aeg või me teame, et see võtab nii palju aega, siis milleks üle õla vaadata ja piiluda, kas ta teeb tööd?" küsib Laane.

Haigekassas on kokkulepe töötajatega, et kui nad vajavad abi, siis juhid on alati nende jaoks olemas. Oluline on Laane sõnul ka näost näkku korra nädalas või korra kuus suhelda, sõltuvalt asukohast, et ei tekiks võõrandumist. „Mitte mingit vajadust ei ole, et inimesed käiksid tööl lauda valvamas," kinnitab Laane.

Nii et edukaks kaugtööks tuleb ühelt poolt tagada tehnoloogiline võimekus, teiselt poolt mõtteviisi muutus. Ja see mõtteviisi muutus saab alguse tippjuhi peast.

Kuivõrd avatud juhid mõtteviisi muutuseks on?

Laane kinnitusel on ta näinud kuidas juhid on oma suhtumist muutnud. Näiteks teatab mõni hea spetsialist, et tema töötab kolm kuud oma suvekodust. Ning juhil ei ole valikut, tehakse pilootprojekt lepitakse soovitavates tulemustes kokku. Samuti selles, et töötaja teeb tööd oma suvekodust üle interneti, osaleb videokoosolekul. Ja pärast kolme kuud selgub, et kõik töötab. Ja konservatiivne juht näeb, et selle inimese puhul tõepoolest kaugtöö töötab. Seejärel tuleb võtta järgmine inimene ja siis veel järgmine.

Laane sõnul sõltub edu hästi palju inimestest, juhi usaldusest ja kokkulepetest, kuidas tulemusi mõõdetakse. „Kui praktika on näidanud, et see töötab, siis juhtide meelsus muutub," kinnitab Laane, mööndes, et alguses on muidugi kõhe, sest kust ma tean, et inimene töö ära teeb. „Aga kui me lepime kokku, et ei loe tunde vaid tulemust, asi töötab," räägib Laane.

Tema sõnul ei pea kõik elama täpselt selles ajarütmis kus meie oleme harjunud, olgu selleks siis 8-17 või 9-18 tööpäev. Mõni inimene eelistab töötada kella kolmest päeval kuni 12ni öösel. „Me ei saa öelda, et see vale on. Kui ta osaleb kokkulepitud koosolekutel ja tal on oma iseseisev töö, siis ta ise valib, millal ta seda teeb," räägib Laane.

Kas kaugtöö sobib kõigile?

Laane usub, et see on kokkuleppe ja usalduse küsimus. Kindlasti tuleb vaadata keskkonda, sest see mängib olulist rolli. Näiteks inimese puhul, kes ütleb, et tahab tulla hommikul tööle, talle on oluline, et oleks oma laud ja kes tahab kell viis koju minna ja siis mitte ühtegi töömõtet mõelda, talle kaugtöö sobib raskemalt. „Samas, kui see inimene elab oma suvekodus, selle ligidal on töö tegemise koht, mis näeb välja nagu kontor, siis kui ta kodust 5 minutit sõidab sinna ja teeb seal iseseisvalt 8 tundi tööd, siis minu jaoks on see kaugtöö ja ma ütlen, et ta saab seda teha," kirjeldab Laane. Kui tal on tehnoloogilised võimalused olemas.

Võimalik, et inimesed ei suuda kaugtööd teha oma kodust. Võib-olla neil ei ole lauda või on neil kodus mõni segav tegur või ei ole meelekindlust, loetleb Laane. „Keskkond peab toetama, aga ma usun, et kui inimene on võimeline iseseisvalt tööd tegema, siis ta on võimeline seda tegema ka kaugelt. Kui töö iseloom seda lubab," kinnitab Laane, lisades, et osadel inimestel on usaldus loomulikult, teistel tuleb see välja teenida. „Teise grupiga lihtsalt läheb veidi rohkem aega," ütleb ta.

Kaugtööl on ohud, mida juht peab märkama