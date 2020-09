Hajusad meeskonnad ja hajus turvalisus - kuidas kaitsta meeskondi kodukontoris

Hajusate meeskondadena või kaugtöö režiimil töötamine on paljude organisatsioonide jaoks juba ammu tavapärane. Võimalus valida paindlikult oma töötamise kohta ja aega on teadmuspõhiste töötajate jaoks on iseenesestmõistetav ning organisatsioonid, mis seda võimalust ei paku, on tööturul tipptalentidele konkureerimisel selgelt kehvemas seisus.

Ülemaailmne koroonapandeemia sundis aga paljud teisedki organisatsioonid üleöö oma meeskonnad kaugtöö režiimile üle viima, olid nad selleks valmistunud või mitte. Esmajoones lahendati ära kõige olmelisemad probleemid, et töö saaks reaalselt jätkuda, infoturbe küsimus ei olnud paljude jaoks prioriteetide tipus. Oleme saanud nüüdseks pisut kohaneda ja kõige põletavamad küsimused lahendada. Kui turvalisus ei olnud enne prioriteet nr 1, siis nüüd on aeg see esikohale tõsta.

Erinevad võimalused ja jääv muutus

Tulenevalt organisatsiooni omapäradest võib kaugtöö võimalusi olla erinevaid. On ettevõtteid, mis saavad töötada täielikult hajusatena, st kõik töötajad töötavad kaugelt, kokku on lepitud kindel tööaeg, kuid kontori järele vajadus puudub. Sellest veel samm edasi on olukord, kus ei ole isegi kokkulepitud tööaega, vaid ühised eesmärgid, mida täidetakse sobilikul ajal. Oleme ausad, need on mõlemad pigem väga harva esinevad stsenaariumid. Seni oli tavapärane, et töötajad, kelle ametikoht lubas, tegid aeg-ajalt eemalt tööd, kuid alati oli keegi kontoris ning töö käis nö hübriidrežiimis. Aeg-ajalt tundsid kaugtöötajad vajadust kontorist tegutseda, kuna vastasel juhul kippusid nad ilma jääma olulisest informatsioonist ning pelgasid, et suhete jahenemise tulemusena võib kannatada nende karjääritrajektoor. Tegelikkuses ei olnud ka suur osa juhte tahtnud anda töötajatele töötegemise koha valikul täielikku vabadust

Koroonaviiruse puhang muutis seda pilti täielikult. Kuigi täielikult hajusad meeskonnad on endiselt haruldased ja töö käib enamjaolt hübriidrežiimis, on oluliselt rohkem neid, kes peaasjalikult töötavadki kontorist eemal, kasutades kolleegide ja klientidega suhtlemiseks tänaseks väga heal tasemel digitaalseid vahendeid. Kriis sundis infovahetust tõhustama ja seetõttu ei ole FOMO enam niivõrd suur probleem kui enne. Kuna pealesunnitud kaugrežiim näitas, et töötajate produktiivsus enamjaolt ei langenud, siis juhtide valmisolek jäävaks muudatuseks on kindlasti tõusnud.