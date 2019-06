Hansabussi juht lahkub ametist. Viimaste aastatega on probleemid bussitranspordis üha kuhjunud

Hansabussi nõukogu esimehe Neeme Tammise sõnul on bussitranspordi turg kiires muutumises. “Henri panus Hansabussi viimaste aastate arengusse on olnud oluline ja ettevõte hindab seda. Suures pildis on aga Eesti bussisektor praegu erakordseid väljakutseid pakkuvas ajajärgus, mär´kis ta.

Tammise sõnul on aastate jooksul kogunenud probleemid kuhjunud. "Bussijuhtide puudus, tellimusveo turul valitsev hall tsoon, tasuta ühistransport, mootorikütuste pidev hinnatõus on vaid mõned märksõnad, millega tuleb kogu sektori tasandil tegeleda," sõnas ta.

Hansabussi juhatuse liige Kalmar Meidla on ettevõttes töötanud kaheksa aastat. "Tema puhul on tegemist kogenud bussinduse tippspetsialistiga, kes on teinud väga head tööd Hansabussi transpordiosakonna juhina. Kompetentsid ja Hansabussi igapäevatöö detailidega kursis olemine teevad temast bussisektoris hinnatud juhi," kinnitas Tammis.

Hansabuss kuulub Hansa Gruppi, mis on suurimaid Eesti kapitalil põhinevaid bussitranspordi, autorendi ja tarbesõidukite müügi ja teenindusega tegelevaid kontserne Baltikumis. Gruppi kuulub 16 ettevõtet, mis annavad tööd kokku 700 inimesele.

Hansabuss on Baltimaade kvaliteetseim bussiettevõte, mis korraldab tellimusvedusid peamiselt Eestis, Lätis ja Põhja-Euroopas ning osutab teenuseid riigisisestel avalik-kommertsbussiliinidel ning samuti ettevõtetele regulaarset töötajate tööle ja koju veo teenust.