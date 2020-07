Hea juhi tunnus: ta ei püüa olla ruumis kõige targem

Juhiks kasvamine ja juhiks olemine on teekond mitte ametinimetus ega sihtpunkt. Minu jaoks pole juhiks saamine olnud kunagi eesmärk omaette, see on põhinenud eelkõige iseenda sisemisel leegil inspireerida teisi inimesi ja saavutada häid tulemusi. Veel enam on minu jaoks olulisim olla liider, mitte lihtsalt ametinimetusega juht.

Ma olen liider tüüpi inimene olnud niikaua, kui ma mäletan, kuid ma ei teadnud lapsepõlves, et ühel päeval saab minust juht. Ma ei mõelnud sellele ka koolieas. Minust pidi algselt saama Ämblikmees, siis tuletõrjuja, arst, tuuker ning alles ülikooli lõpus hakkasin teadlikult mõtlema juhtimise kui ameti peale. Aga ka siis läks veel aastaid, enne kui minust sai juht. Enne seda tundsin ma ennast palju õigemas kohas spetsialistina. Sa pead tundma, et sa oled õiges kohas ja et sinu teekond ühtib ettevõtte teekonnaga.

Oma juhiks kasvamise teekonnal ja siiani saadud kogemuste najal olen lähtunud järgmisest mõtteviisist.

Peab mõistma valdkonda, aga olema ka inimeste inimene

Hea juht peab tundma nii valdkonda, kui ka samal ajal suutma näha numbrite ja erialaspetsiifika taha, mõistes ja inspireerides inimesi. Mina olen IT- ja tehnoloogia valdkonna juht, kes on ühtlasi ka inimeste inimene. See tähendab, et saavutan tulemused läbi oma inimeste edu, kuid seejuures pean ka ise aru saama nii tänastest IT- ja tehnoloogialahendustest kui ka mõtlema tuleviku ja innovatsiooni peale.

Alustava juhina ei sünnigi enda rolli mõtestamine kergelt. Minu kõige raskem väljakutse alustava juhina oli esimene päev ja esimesed kuud tervikuna. Piltlikult öeldes olin reedel veel tippspetsialist, kuid juba esmaspäeval hetkega vähemalt ühe juhtimistaseme vahele jätnud juht. Seda perioodi iseloomustab kõige paremini väljend „segadus minu sees". Spetsialistina teadsin ma väga täpselt oma rolli, ülesandeid, ootuseid mulle ja ka oma edu saladust. Järsku tuli see kõik päevapealt kõrvale heita ja olla juht. Aga kes on juht, mida juht peab tegema ning kuidas olla hea juht - polnud mul sel hetkel aimugi. Tulles sel hetkel „uju või upu" juhtimiskultuurist, oli ujumine minu jaoks ainus võimalus. Ja oi, kus ma ujusin! Mõnes kohas ujusin küll ringiga, aga ühel hetkel sain aru, et olen kohale jõudnud - segadus minu sees oli kadunud. Sellest hetkest alates pole kordagi tagasi vaadanud ja olen keskendunud ainult enda sees oleva liidri arendamisele. Kas ma olen nüüd juhina valmis? Kindlasti mitte. Ma olen alles teel ja see teebki mind õnnelikuks.