Helikopteri piloodist tarkvaraarendajate juhiks ja juristist sisuloojaks- inspireerivad, ka raskelt tulnud karjääripöörded Fortumo töötajate näitel

Kaja Koovit kaja.koovit@arileht.ee RUS

Oma karjääris pöörde teinud Fortumo töötajad. Foto: Argo Ingver

Erinevad palgatabelid ning ka töötajate rahulolu-uuringud näitavad, et hea ja elamisväärse elu kindlustamiseks peaks olema seotud infotehnoloogiaettevõtetega. Kui senine töö ei paku enam rahulolu, siis tasuks mõelda, miks töö enam sära silma ei too ning mida oled valmis olukorra muutmiseks ise ära tegema. Kas aga tõesti igaühele on IT-firmade uksed valla?