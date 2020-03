Hiljuti manalateele läinud legendaarse tippjuhi kaheksa juhtimisnippi

Welch ei salli olukord, kus juhid koondavad kogu informatsiooni enda kätte, selle asemel, et jagada seda tiimile nende ülesannete täitmiseks. Selline tegevus kaotab meeskonna usalduse. Viimane tekib, kui juhid on oma tegevuses läbipaistvad, avameelsed ja peavad sõna. Usaldust tõstab ka see, kui liider tunnustab asjakohaselt. Näiteks siis, kui tegemist on kellegi teise idee või tööga. Kui tahad, et tiim oleks avatud, siis näita eeskuju.

5. Juhid peavad julgema teha ebapopulaarseid ja sisetundel põhinevaid otsuseid.

Efektiivsed juhid kuulavad oma sisetunnet, ükskõik, mida tiim sellest arvab, lausus Welch.

“Ilmselgelt toovad karmid otsused kaasa kaebusi ja vastasseisu,” lausus ta. “Juhi töö on kuulata ja seletada selgelt, kuid liikuda edasi.“

Juhti hinnatakse otsustamisprotsessi põhjal, kuna tema valikud määravad organisatsiooni edu. Läbipaistvuse, usalduse ja selge visiooniga leiad meeskonna endale järgnemas, olgu otsused õiged või valed.

6. Paremate otsuste tegemiseks esita küsimusi.

Et teha suuri ja paremaid otsuseid, soovitab Welch juhtidel proovida suhtumist ettepanekutesse ja neid esitledes küsida küsimusi, küttes üles head debatti.

“Juhina peavad sul olema kõikvõimalikud küsimused,” kirjutas Welch. “Pead tundma end mugavalt tundudes ruumis kõige rumalama inimesena. Iga vestlus otsuse või ettepaneku kohta peab saama vastatud küsimusega, et mis siis kui... või miks mitte... ehk kuidas...?“

Töötajatele väljakutsete esitamine on kunst, mitte teadus. Iga inimene vajab unikaalset lähenemist. Juhi ülesanne on saada töötajast kätte parim ilma tootlikuse langemiseta.

7. Liidrid inspireerivad riski võtma.

“Võitvates ettevõtetes innustatakse riski võtma ja õppima,” kirjutas Welch. “Juhid näitavad eeskuju ja innustavad töötajaid eksperimenteerima, ilma, et nad peaksid kartma vigade tegemist.“

8. Juhid tähistavad.

General Electricu endine juht soovitab ka väikeseid võite suurelt tähistada, kuna tähitamine paneb inimesi end võitjana tundma. See loob tunnustuse ja positiivse energia atmosfääri.

“Ärge kartke tähistada liiga vara või sageli,” märkis ta. Paljud juhid kardavad, et väikeste võitude tähistamine viib enesega rahulolulini. Miski pole tõest kaugemal.