Ihaldusväärne tööandja kuulab töötajaid ja innustab karjäärilende

Eesti võib uhkust tunda suurima ükssarvikute arvu üle elaniku kohta. Üks neist on Tartus loodud idufirma, mis on kasvanud suurimaks tarkvaraarendusfirmaks Eestis, pakkudes tööd 650-le 24 erirahvusest inimesele. Just sellise eduloo läbi teinud Playtech püsib kindlalt ka Eesti ihaldusväärseimate tööandjate esikümnes.

Kui Playtechile 20 aastat tagasi alus pandi, polnud sõna „idufirma” veel olemas. Veeb oli alles pead kergitamas, kui Tartu tudengitel tekkis mõte internetimänge luua. Idee tabas naelapead ja investorite abiga kasvas ettevõte turuliidriks, hakates pakkuma tarkvara ja tehnilist tuge maailma juhtivatele mänguoperaatoritele.

Kuigi Playtechi grupil on üle maailma 6000 töötajat, asub üks tähtsamaid arenduskeskusi endiselt Eestis, kus Playtechi infrastruktuuri äriüksuse juhi Mait Vaiksaare sõnul professionaalseid väljakutseid jagub.

Töötajate lapsed kontoris lasteüritusel, et nad saaksid näha, kus vanemad töötavad ning põnevalt meelt lahutada. Erakogu

Ettevõtte toodete portfoolio on lai, alustades spordiennustustest, loteriist ja bingost, lõpetades pokkeri ja kasiinomängudega internetis, kus mängitakse Playtechi platvormil 15 miljardit mängu kuus. Lisaks jookseb Playtechi tarkvaral 30 000 mänguautomaati üle maailma.

„Kõik tooted asuvad meie enda arendatud multifunktsionaalsel platvormil, millega on omakorda võimalik integreerida väliseid süsteeme. Teeme palju koostööd riiklike regulaatorite ja operaatoritega, mis pakub huvitavaid tehnoloogilisi väljakutseid,” tutvustas Vaiksaar ettevõtte tegevuse mastaape.

Erinevuste sünergia

Töötajate 24 eri riigi taust ning inglise keel töökeelena on Playtechi personalidirektori Triin Sikkali hinnangul loonud ideaalsed tingimused nii maailmatasemel teenuse pakkumiseks kui ka dünaamiliseks organisatsioonikultuuriks. Õhkkond kontoris on väga avatud erinevatest suundadest tulijatele ja ideedele.

„Nii jõuavad meieni eri maade head praktikad ja kõrgtasemel teadmised, rikkalikust töökultuurist rääkimata,” rääkis Sikkal ja lisas, et värbamisel otsitakse ennekõike ettevõtte väärtustega klappivaid inimesi, päritoluriik ei ole määrav.

Pere- ja spordisõbralikkus on DNA-s

Kuna töötajate panust väärtustatakse kõrgelt, on ettevõttel kombeks tänada pühendumuse eest ka töötajate perekonda. Nii näiteks on töötajad jõulupeole oodatud kaaslasega ning kevadgrillile kogu perega.

„Me näeme suurt väärtust selles, kui ka töötajate lähedased puutuvad meie töökultuuri ja kolleegidega kokku,” selgitas Vaiksaar ja lisas, et sageli kujuneb tööga käsikäes ka eraelu, sõbrad ja hobid. Näiteks on tema ise – 15 aasta eest tudengina idufirmasse tööle tulnud mehest on kasvanud kolme lapse isa ja äriüksuse juht, kellel tublisti kolleegidest sõpru ning üheskoos võetakse aktiivselt osa firmaüritustest.

Playthloni spordisarja üks eestvedajatest Mait Vaiksaar sõidab sõudeergomeetril, millega kogutakse raha Eesti Lihashaigete Seltsile annetamiseks.

Kõigi ettevõtmiste puhul on võtmetähtsusega töötajate kuulamine. „Me teeme asju, mida töötajad ise soovivad ja milleks initsiatiivi üles näitavad,” rõhutas Sikkal töötajakesksust personalitöös ning tõi näite, et ettevõttel on juba kümme aastat oma spordiürituste sari Playthlon, kuna töötajaskond peab oluliseks aktiivset eluviisi. Samuti tegutsevad ettevõtte kulul pallimängude, suusatamise ja disc golf’i spordigrupid, mille tegevust veavad oma töötajad.

Viimastel aastatel on fookusse võetud ka töötajate vaimne tervis. „Kuna tegutseme väljakutsuvas ja kiiresti muutuvas ärikeskkonnas, siis tahame, et töötajad oskaksid stressirohkemates olukordades toime tulla,” selgitas personalidirektor, tuues näitena sel kevadel toimuvad regulaarsed vaimse tervise loengud.

Hinnatud nii gurud kui ka praktikandid

Playtechi töötaja keskmine staaž on kuus aastat ning suisa 26 protsenti töötajatest on olnud firma ridades vähemalt kümme aastat. Lisaks aunimetusele „guru” kaasneb sellise staažiga mitmeid hüvesid, nagu reisitšekid ja lisapuhkus.



„Loomulikult ootame Playtechi ridadesse ka innovaatilise mõtlemisega noori IT-spetsialiste, kelle jaoks on meil loodud põhjalik praktikaprogramm, mille edukamad läbijad saavad kutse tööle tulla,” ütles Sikkal.

Töötaja initsiatiivil toimus Playtechis juba teist aastat vabariigi aastapäeva auks ainulaadne kontorimaraton, millest võttis osa ka personalidirektor Triin Sikkal Erakogu

Vaiksaar lisas, et ettevõte on tööülesannete korraldamisel küllaltki paindlik, andes võimaluse töötada ka õpingute kõrvalt. „IT-alal on areng tihtipeale nii kiire, et kooliharidus võib selle kõrval jääda pisut teoreetiliseks, samal ajal on erialased baasteadmised siiski väga vajalikud,” tõdes üksuse juht.

Praktika Playtechis pole pelgalt vaatlemine, vaid vastutusrikaste ülesannete lahendamine, kinnitasid nii Sikkal kui ka Vaiksaar. Teekond praktikandist guruni on arendav ja karjäärivõimaluste rohke, sest positsioonide täitmiseks vaadatakse kõigepealt ringi oma majas. Nii toimus eelmisel aastal 70 ettevõttesisest liikumist.

„Olukorras, kus IT-sektoris on võimalik hästi teenida sõltumata sellest, millise ettevõtte heaks töötatakse, muutuvad ettevõtte lisaväärtused ja arenguvõimalused aina olulisemaks. Töö peab pakkuma mõtteerksust ja väljakutseid – ja seda suudame me Playtechis pakkuda,” lubas Vaiksaar.

