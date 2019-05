Inimesed ei vaja pidevat tagasisidet ja hindamist, nad vajavad hoopis seda

Eelmise tajuvea lähedane nõbu on aga see, et enda käitumist hinnates me lähtume ikka sellest, et meid on mõjutanud teatud moel tegutsema asjaolud. Ehk kui ma käitun ebaviisakalt, halvasti vms, siis selles on “süüdi” asjaolud, ma tegelikult pole selline… Lihtsalt asjad juhtuvad meiega (inglise keeles on nähtuse nimi Actor-Observed Bias).

Usk, et vaid tagasiside parandab käitumist

Need kaks omamoodi ka toredat ja oma mina kaitsvat tajuviga aga panevadki meid uskuma, et selleks, et teine inimene parandaks oma tulemuslikkust, peame talle andma tagasisidet. Et ta saaks paremini aru, kes ta tegelikult on ja et ta muidugimõista parandaks oma käitumist, kohendaks toimetamise stiili või suurendaks pingutust. Seega, et parandada inimese tulemuslikkust me hakkame automaatselt andma personaalset tagasisidet tema käitumise ja tema kui inimese kohta. Selle asemel, et vaadelda käitumist nii nagu vaatame ennast, kontekstis – mis olid need asjaolud, tegurid, välised asjad, mis mõjutasid inimest moel või teisel käituma.

Tagasiside on raske töö

Nii ongi suur osa meie igapävasest tööelust korraldatud moel – mida Need Teised Inimesed teevad (valesti) ja kuidas neile siis öelda ja mõista anda, mida nad peaksid tegema ja millistele eesmärkidele keskenduma ja milliseid nõrkusi parandama. Ja kõike seda looritab veel vankumatu, omamoodi ka ehteestlaslik usk, et edu saabub ainult läbi Raske Töö. Ja negatiivse tagasiside andmine ja selle vastu võtmine ON raske töö – seega negatiivne tagasiside toob edu. Seega – meie kolleegid (küll aga vast mitte meie ise- vajavad hädasti tagasisidet ja seda me ka anname…

Tagasiside sõltlased…ei taha tagasisidet

Räägime siis milleeniumi põlvkonnast, teadatuntud tagasiside sõltlastest. Tead küll müüti sellest, kuidas nad vajavad justkui igal hetkel tagasisidet. Ja juhina oled sa justkui suures jamas, kui sa neile seda pidevalt ei anna. Tõestusena sellele vajadusele viidatakse tavaliselt sotsiaalmeediale – Facebooki like’id jne. Ja ometi, seesama sotsiaalmeedia, Snapchat ja muud noorema põlvkonna kiiresti kasvavad keskkonnad tõestavad sootuks midagi muud – noored kasutavad neid, sest SEAL EI OLE tagasisidet, hinnanguid. Ja nad saavad olla vabalt need, kes nad tahavad seal olla. Oluline on tagasiside asemel see, et teised neid märkavad.

Loe veel

Vaja on tähelepanu, mitte tagasisidet

Inimesed vajavad tähelepanu, mitte pidevat tagasisidet. Ja kui seda teha turvalises, hinnanguteta keskkonnas, siis me oleme valmis panustama. Seega, kui tahad vähendada hüppeliselt inimeste pühendumust, siis ignoreeri neid. Ja kui ikkagi on hirmus isu tagasisidet anda, siis on ehk hea meeles pidada, et positiivne tähelepanu on uuringutele tuginedes 30 korda mõjusam tulemuslikkusele kui negatiivne tähelepanu.

” Ssee on üks tobedamaid ja tegelikult ka kahjulikumaid juhtimistööriistu.

Hindamine töötasu osana

Hea küll, tagasiside asemel vajavad inimesed tähelepanu. Aga aastas korra või paar või sagedaminigi võiks juht või juhid ja/või kolleegid ikka inimesi ju hinnata ja siis talle öelda, kuidas ta ühes või teises töö elemendis hakkama saab. 360kraadi küsitlused ja muu taoline, sageli kasutades kaasaegseid tehnoloogiad, veebilahendusi. Mõnedes firmades on hindamised lausa aastatulemuste kokkuvõtmise ja eesmärkide seadmise osa, seda kutsutakse peenelt kalibreerimiseks ja sellega on seotud osaliselt ka inimese töötasu. Ja see on üks tobedamaid ja tegelikult ka kahjulikumaid juhtimistööriistu, mis tekitab vaid illusiooni, et saadud tulemused on “objektiivsed” ja me suudame ja oleme võimelised hindama teiste inimeste tegemisi adekvaatselt. Ei ole.