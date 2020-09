Istuv töö on kahjulik. Aga uus uuring näitab, et sellel on ka oma väga tähtis positiivne külg

Vähene füüsiline aktiivsus on tuntud kui oluline riskitegur paljude tervisehädade, sealhulgas ka mälu- ja keskendumishäirete puhul. Uuringute tulemused selles osas, kas füüsiline aktiivsus ka tegelikult kaitseb kognitiivsete võimete halvenemise osas, pole aga üheselt veenvad, edastab Tööheaolu.

Cambridge ülikooli teadlased uurisid füüsilise aktiivsust mustreid 8500-l mehel ja naisel, kes olid uuringu alguses vanuses 40-79 eluaastat ja kes olid väga erineva sotsiaalmajandusliku ja haridusliku taustaga. Uuringus eristati füüsilist tegevust tööl ja vabal ajal, et näha, kas neil on erinevad mõjud kognitiivsetele võimetele vanemas eas.

Sageli öeldakse, et mis on hea südamele, on hea ka ajule ning see kindlasti on ka tõsi. Aga nõuanded, mida me peame indiviididena tegema, võivad olla segadusse ajavad. Tänu Cambridge ülikooli uuringule on võimalik analüüsida füüsilise tegevuse mõju erinevates kohtades ja viisidel.

Uuringud osalejad täitsid tervist ja eluviisi puudutava küsimustiku, milles uuriti ka füüsilise aktiivsuse taset nii töö- kui vabal ajal. Samuti viidi osalejatele läbi terviseuuringud. Keskmiselt 12 aastat hiljem kutsuti osalejad testima erinevaid kognitiivsete võimete aspekte nagu näiteks mälu, tähelepanu, visuaalse info töötlemise kiirust ja lugemisvõimet.

Tänu uuringu kestvusele, said teadlased andmeid analüüsida pikas perspektiivis. Uuringust selgus:

Inimesed, kellel on madal kvalifikatsioon, töötavad tõenäolisemalt füüsilist aktiivsust nõudvatel töödel, aga tõenäoliselt on vähem füüsiliselt aktiivsed vabal ajal.

Füüsiliselt mitteaktiivne töö (reeglina istuv töö) on seotud madalama kognitiivsete võimete languse riskiga, hoolimata inimese haridustasemest. Need, kes jäid kogu uuringu ajaks füüsiliselt mitteaktiivsele tööle, olid tõenäoliselt 10% parima testisooritaja seas.

Füüsilise töö tegijatel oli peaaegu kolm korda suurem risk kognitiivsete võimete langusele kui istuva töö tegijatel.

Uuring näitab, et füüsilise aktiivsuse ja kognitiivsete võimete suhe ei ole ühene. Kui regulaarsel füüsilisel aktiivsusel on märkimisväärne positiivne mõju paljude krooniliste haiguste vastu, siis teised tegurid võivad mõjutada kognitiivseid võimeid negatiivselt.