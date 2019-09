Jahid mainekat ja tasuvat töökohta? See võib kurjalt kätte maksta

Nii tõdeb Londoni ülikooli kolledži- Londoni majandus- ja politoloogiakooli (LSE) psühholoogia ja käitumisteaduste osakonna direktor, inimeste tööõnne uurija Paul Dolan ülikooli blogis.

Dolan toob näiteks oma mainekas meediafirmas töötava parima sõbra, kes peaks oma eluga pealtnäha väga rahul olema, kuid kohtumisel kirjeldas terve õhtu kui õnnetu ta tööl on: kirus oma ülemust ja kolleege ning pidevat reisimiskohustust. Samas õhtu lõpus tõdes ilma irooniavarjundita, et loomuliukult talle meeldib selles ettevõttes töötada.

Dolani sõnul toonitab lugu hästi ameti staatuse sotsiaalse narratiivi ning töökohal isiklikult õnne ja rahulolu kogemise vahel olevat konflikti. Töökohal kogetavat isiklikku rahulolu mõjutab ameti staatus vaid juhul, kui sellele eraldi tähelepanu juhitakse.

Nii tõdeb Dolan, et sõbra tööandja on ettevõte, kus sõber on alati soovinud töötada. Tema vanemad olid väga uhked ning sõbrad veidi kadedad, kui ta sinna tööle sai. Nii on ka sõbra enda jaoks aluseks laiem sotsiaalse staatuse narratiiv.

Viimane sedastab näiteks, et jurist on parem olla kui näiteks lilleseadja. Kas seega mõtleb lilleseadja oma ametist lahkumisele suurema tõenäosusega kui jurist? Esimesel ametil napib majanduslikku staatust, samas kui teisel on seda rohkelt.

Kui õnnelik ma olen oma töökohal igapäevaselt?

Dolani sõbra firma näide toob ka teise dimensiooni ametite hindamiseks: kui õnnelikud inimesed iga päev oma tööd tehes on? Sedasi hinnates tundub, et lilleseadja töö on parem: uuringust ilmneb, et kümnest lilleseadjast üheksa nõustus, et nad on tööl õnnelikud, samas kui juristide seas nõustus sellega vaid kuus.

Dolan toob lisaks välja mõned ametid, kus inimesed on õnnelikumad, kui nende pankakonto seis arvata lubaks: need on vaimulikud, talupidajad ning treenerid.