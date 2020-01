Jäid soovitud firmasisesest ametikõrgendusest ilma. Kas see on maailma lõpp? Mida nüüd edasi teha?

Nawaga tõdeb, et see näide on väga ilmekas ja tavapärane ettevõttesiseste kandidaatide puhul, kes on olnud varem väga tulemuslikud, kuid jäävad soovitud tööst ilma. Nad on justkui tühjaks vajunud, tunnevad end vähem väärtuslikuna ning läbikukkununa ega leia entusiasmi ning motivatsiooni senist tööd edasi teha. Sageli otsustatakse sellises olukorras kas firmasiseselt samal tasemel töökohta vahetada või üldse ettevõttest lahkuda.

Kolm nädalat pärast ametikõrgendusest ilma jäämis oli Tolgar valmis ülitugevad algsed emotsioonid seljataha jätma ning edasi liikuda. Koos konsultandiga arutati läbi erinevad võimalused. Selleks pidi ta vastama küsimustele ning langetama selle põhjal otsuse.

Siin on küsimused, mille peaks analoogses olukorras endale esitama:

Mida uut saaksin ma vanal töökohal ning/ või oma uuelt juhilt õppida?

Kui tunned, et sul on ametis veel midagi õppida, keskendu sellele. Uuele ametikohale kandideerides häälestusid sa mentaalselt senisest ametikohast kõrgemale. Tolgar aga mõistis, et tal on globaalse ärijuhtimise kohta veel palju õppida ning selles on uuel juhil suured kogemused.

Millega ma rahul ei ole või mida uut võiksin oma senises rollis teha?

Pärast sellele küsimusele vastamist tööta aktiivselt soovitud tingimuste loomiseks. Ehk nagu soovitab juhtimisekspert Barry Oshry: alusta varakult partnerina, mitte ära hiljem nurise. Näiteks võid vajada lisaressurssi või ka struktuurimuutusi. Need võivad osutuda ebarealistlikuks ning eeldada töökohavahetust.

Kui palju aega muutustele kulub?

Määra endale kindel aeg, näiteks kolm kuud, asjade selgeks mõtlemiseks. Võid otsida senistele ülesannetele huvitavama alternatiivi, kuid vahel on endale aja andmine kasuks. Tolgar otsustas endale anda uue juhiga koostööks aasta ning arendada oma meeskonda. Pärast kümne kuu möödumist on Tolgar taas oma tööga rahul ning on saanud ka uusi vastutusvaldkondi.

Mis mind praegu tõsiselt huvitab? Mis võiks olla minu unikaalne panus?

Vaatamata sellele, mida sa vastad, on see just suurepärane aeg uurida erinevaid võimalusi samas organisatsioonis, mis aitaksid sul tüütuks muutunud kohustuste asemel jõuda tegevusteni, mis sulle tõeliselt meeldivad ja sind huvitavad.

Kas mul on sellel tasemel veel midagi õppida ning panustada? Kas mulle meeldiks seda tööd teha mõnes ettevõtte teises üksuses?