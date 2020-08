Jan Palmérist võib saada Euroopa lennufirmade ühenduse pealik

Kuigi sel nädalal 70. sünnipäeva tähistav Jan Palmér võiks juba ammugi rahulikult pensionipõlve nautida, on ta lennundusäris endiselt väga aktiivne. Peale Regional Jeti (Xfly) juhtimise on Palmér Euroopa lennufirmasid ühendava assotsiatsiooni asepresident. Enne Ärilehega intervjuuks maha istumist lõpetab ta kõne Euroopa lennufirmade ühenduse ERA (European Regions Airline Association) tegevjuhi, hispaanlanna Montserrat Barrigaga, kes palub, et ehk Palmér kandideeriks ühenduse järgmiseks presidendiks ja pakuks niimoodi konkurentsi praegusele presidendile, iirlasele Andrew Kellyle.

„See tähendab muidugi rohkem Brüsseli vahet sõitmist, aga ega ma sellele palvele hästi ära öelda ei saa," arutleb Palmér. ERA-sse kuulub 60 Euroopa lennufirmat, peale selle lennujaamad ja ka lennukitootjad nagu Airbus või Embraer. Ühenduse presidendiks saamine tähendaks ka Eestile ja Regional Jetile suuremat nähtavust ja otse öeldes - tõsiselt võetavust. Nii võimalike koostööpartnerite seas kui ka Brüsseli koridorides.

