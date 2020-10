Juhend toitlustusäridele: kuidas koroonaviiruse teise lainega kohaneda ja äris ellu jääda

„Kõige olulisem küsimus restorani jaoks on see, kuidas jätkata turvalist klientide teenindamist ka eriolukorra ajal või siis, kui inimestel puudub valmisolek tulla kodust välja rahvarohketesse kohtadesse. Koju või kontorisse telliv klient soovib, et tema toit oleks sama maitsev nagu restoranis, endiselt soe ja et toidu kohalevedu poleks kallis, kuid annab andeks näiteks selle, kui menüüs on tavapärasega võrreldes vähem valikuid," tõi ZITICITY asutaja ja tegevjuhi Laimonas Noreika näiteid.

Restoranipidajatele mõeldud tasuta juhendist leiab ka näited ettevõtetest, kes suutsid eriolukorra ajal tulla välja uute loovate lahendustega, mis võimaldasid neil äritegevust jätkata ja kasumit suurendada. Näiteks hakkas Paesano pitsarestoran Šotimaal pakkuma oma klientidele pitsa ettetellimise võimalust, mis osutus niivõrd populaarseks, et tellimus tuli esitada lausa mitu päeva ette. Rohkem kui miljoni elanikuga piirkonnas oli see ainus restoran, mis suutis oma tegevust jätkata ja müügimahtu kasvatada, rikkumata seejuures ühtegi eriolukorra reeglit.

Helsingis ja mujal toimib aga restoranidele mõeldud rakendus Resq Club, mis võimaldab õhtuti tellida soodsa hinnaga restoranitoitu, mis tuleks restoranil muidu ära visata.

Eesti restoranid tihendasid Covid-19 pandeemia ajal aga koostööd, tulles üheskoos välja uue toidu kojuveo platvormiga Nosi.ee.

