Juhi peavalu: kuidas tulla toime ebaharilike geeniustega?

Niisiis, sul on meeskonnas staar, kes on igati tegija, keda meeskonnakaaslased samaaegselt vihkavad (kuna ta on elav näide, et saab rohkem tulemust teha) ja armastavad (sest nad tajuvad ja teavad, et staariga on meeskond edukam). Ent see staar tujutseb aeg-ajalt, nõuab endale teistest suuremat vabadust ja hüvesid ning aeg-ajalt astub konflikti lihtsalt selle pärast, et näidata oma võimu, oma positsiooni. Staaride kütus on rahuololematus ning nad on rahuolematud nii enda (see neid edasi kannustabki) kui ka teiste suhtes.

Meeskonnas pole keerulisi inimesi

Esimene asi, mida juhina teha, on ehk lõpetada ära jutt staaridest kui keerulistest inimestest. Jah, nad on ebaharilikud. Jah, nad on sageli teistsugused. Ent nad pole "keerulised" või "rasked". Vähemasti ei tohiks nad seda kõnepruugis olla. Sest vastasel korral manab juht ise endale ja meeskonnale probleeme kaela, kultiveerides mõtteviisi - tavaline on lihtne ja hea, erakordne on keeruline ja halb. Niisiis, sul on meeskonnas keeruliste inimeste asemel "ebaharilikud geeniused" (nimetus pärineb raamatust Trillion Dollar Coach).

Tipptegija coachimine

Teine samm on muidugi toetada neid, seni kuni ta tulemust teevad. Ning proovida minimiseerida aega, mil temaga peaks vaidlema. Selle asemel võiks võimalikult palju aega investeerida staari coachimisele, teemadeks eelkõige käitumuslikud puudu- või ülejäägid. Kui sa suudad seda teha tulemuslikult, võib see tagasi tuua mitmekordselt: rohkem on geeniust ja vähem takistavat käitumist. Rohkem liidrit ja vähem destruktiivset ego mängu. Veelkord - puhtalt juhtimise ja tulemuslikkuse vaatanurgast - tipptegija regulaarne coachimine on kordades olulisem kui mahajääja toetamine.

Piirid staari tolereerimisele

Samas on juhi mitteametlikku ametijuhendisse sisse kirjutatud staari tolereerimisel kindlad piirid. Ja need piirid tulevad reeglina ette kolmel teemal:

Koostöö. Kui ebaharilik geenius teeb küll oma geeniuse värki, ent samal ajal lõhub meeskonda ja selle terviklikkust, siis on juhil aeg teha nn juhtimisotsus. Meeskond on alati esimesel kohal, olgu staari tulemused millised tahes.

Väärtused. Kui staari käitumine regulaarselt ja pidevalt annab märku sellest, et organisatsiooni ja/või meeskonna väärtused ei lähe kuidagi kokku tema enda väärtustega. Kui meil on meeskonna põhiväärtus hoolivus, ent tema läheb üle laipade ja on selle üle ka veel uhke, siis, jällegi, tõenäoliselt ootab juhti ees juhtimisotsus.