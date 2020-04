Juhi roll kriisis: kuidas hoida inimeste „kõvakettad" töötamas?

Mis seal ajus toimub?

Meie aju ülesanne nr. 1 on tagada meie ellujäämine. Selle ülesande täitmiseks toimib aju lakkamatult töötava ennustusmasinana minimiseerides riske ja maksimeerides hüvesid. Meie meeleelundid jälgivad maailma ja tõlgivad saadud info ümber meie ajule. Ohule reageerib aju palju tugevamalt ja kauakestvamalt kui hüvedele. Ohusignaal käivitab ajus terve rea protsesse, et me jääksime ellu - vereringesse pumbatakse kortisooli, et panna meid valmis võitlemiseks või põgenemiseks.

Samal ajal lülitatakse välja meie ratsionaalse mõtlemise „kõvaketas" ehk prefrontaalkorteks, kus asub otsustamine, ideede ja uute lahenduste genereerimine, loovus, aga ka usaldus ja koostöö. Kui meid juhib „ohuseisund", töötab meie kõvaketas kehvasti või siis ei tööta üldse. Oleme kaitses ja vastavalt olukorrale kas ründame või põgeneme.

Sellises olukorras oleme me vahelduva eduga täna, koroonakriisi ajal - määramatus (millal ja kuidas see lõpeb), kontrollitunde vähenemine (ma ei saa suurt midagi teha, ma olen sunnitud, mulle öeldakse ja mul tuleb teha, ma saan vastuolulist infot), suhete ja kuuluvuse nõrgenemine (kas ma kuulun või mitte, üksi kodus, kas mind koondatakse jne) - kõik see ei meeldi ajule.

Aju armastab kindlust, turvalisust. Samamoodi tahab ta ise otsustada ja armastab autonoomiat. Meile on oluline tegutsemisvabadus, kontroll oma töö ja elu üle, valikuvõimalused. Meie aju jaoks on olulised suhted ja seotus. Me tahame kuuluda, tunda ennast ühendatuna.

Juhi roll kriisis

Juhid on sunnitud tegema otsuseid teljel, mille ühes otsas on alareageerimine ning teise otsas on ülereageerimine ja paanika. Üks juht kasutas coachinguvestluses enda kohta tabavat metafoori: „ Olen justkui rindel. Tunnen, et ma olen emotsionaalselt stabiilne, samas pean olema enda suhtes tähelepanelik: kas ma ikka tulen toime rindeõe rolliga."

Kui ohusignaal on liiga tugev ja emotsioonid kaaperdavad loogilise mõistuse, siis võib juhtuda, et lahenduste otsimise asemel tegeleb juht süüdlaste otsimisega, „sõidab" inimestele sisse mistahes ajahetkel, kulude langetamise läbirääkimised partneritega muutuvad jõudemonstratsiooniks jne. Kõik see näitab, et aju töötab ohureziimil.