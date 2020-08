Juhi soovitused: kui täna oli kehv päev, otsi võimalusi, kuidas homme teha teistmoodi

Me oleme harjunud vaatepildiga, et klienditeenindaja on alati naerusuine ja võtab kliendi vastu hea tujuga. See on standard, mida me eeldame ja ootame - nii kliendi kui ka tööandjana. Selleks, et inimene suudaks alati innustunult oma tööd teha, peab ta olema motiveeritud. See sõltub aga eelkõige juhtimisest ja tiimis valitsevast õhkkonnast. Olles ise klienditeeninduse valdkonnast pikalt töötanud ja nüüd esinduse tiimi juhtides tean ja tunnetan iga päev, et hea energia ja toetav tiim annab jõudu teha uusi asju.

Eesmärgistamiseta kaugele ei jõua

Ei tiimina ega ka indiviidina saa oma tööd edukalt teha, kui pole seatud eesmärke. Teine oluline aspekt on, et ka need fookused ja sihid oleks selged ja nende vajadus arusaadav. Juhi roll ongi need eesmärgid koostöös iga tiimiliikmega seada, aga ka selgitada, miks neid vaja on ning ka pidevalt informeerida, kuidas nende täitmine läheb. See on oluline ja aitab keskenduda olulisele. Nii toon näiteks ma igapäevaselt oma tiimi töö tulemusi välja, et iga töötaja end sellele pildile paigutada ja mõista, kus me praegu oleme ja kuidas tema töö sellesse panuse annab ning ka mõista paremini tiimi ühiseid eesmärke.

Julgus teha asju teistmoodi

Meie loomuses on kartus eksida. Kuid see hirm võib takistada astumast olulisi samme. Kui mu enda otsene juht pakkus mulle võimalust klienditeenindaja rollist astuda samm edasi juhataja kingadesse, oli ka mul hetkeks kõhklusi. Üks mu üks suurimaid hirme oli „äkki ma teen midagi valesti?" Kartsin, et ei saa hakkama. Siiski võtsin väljakutse vastu, kuna mu kõrval olid toetavad inimesed, kes julgustasid. Täna tiimi juhtides usun, et ka minu roll on ka julgustada oma inimesi katsetama, kartmata läbi kukkuda. Klienditeeninduse valdkonna töös ei ole kunagi päevad vennad. Seega olen oma meeskonnas juurutanud mõtteviisi, et kui ka tänane päev oli kehv, siis tuleb mõelda, kuidas teha homme teistmoodi. Mida muuta ja kuidas läheneda olukorrale teisiti? See arendab ja motiveerib inimesi proovima uusi lahendusi ja võimalusi.