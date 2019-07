Juhid, te hirmutate töötajaid oluliselt rohkem, kui ise arvate

Loomulikult on olukordi, kus juhid tahavadki, et neid kardetakse. Olgu selleks siis rasked läbirääkimised või sobimatu käitumise välja juurimine, kuid suurema osa ajast ei tohiks see niimoodi olla. Kui töötajad kardavad oma arvamust välja öelda, kannatab kaasatus, õppeprotsess ei toimi, ebasoovitav käitumine ning jämedused jäävad tähelepanuta ning innovatsioon organisatsioonis rakendamata.

Töötajate vaikimisel võib olla väga kõrge hind. Autorid toovad toob näiteks Boeingu 737 Maxi turvaprobleemid või 1MDB korruptsiooniskandaali. Mõlemal juhul oli ettevõttes tõenäoliselt töötajaid, kelle õigel ajal küsitud küsimused või märkused oleksid võinud kriisi ära hoida.

Seega on juhtide jaoks oluline oma hirmuäratavust mitte alahinnata, seda endale teadvustada ning mõista kuidas sellega hakkama saada.

Kuidas aga alustada?

Selgita välja, mis teisi sinu juures hirmutab. Sageli on juhtidel keeruline oma hirmuäratavust märgata, sest hirm on suhteline kogemus, mitte personaalne omadus.

Nii et hirmutav olemine on subjektiivne (sõltudes sellest, kuidas inimesed sind tajuvad), sõltub kontekstist ja olukorrast ega ole sageli inimese enda kontrolli all. Nii nagu eespool mainitud pangajuht, võid sa olla sõbralik ning parimate kavatsustega, kuid ametiga kaasas käivad pitserid võivad seda kõike varjutada ning määrata sinu suhted teistega.

Need pitserid võivad olla kas ametinimetus või mõni omadus nagu „pikk", „enesekindel" või „kõrge potentsiaaliga". Ka neis ettevõtetes, kes väidavad, et neil mingit hierarhiat ei ole, need sotsiaalsed kihid siiski eksisteerivad. Mida kõrgem staatus sul on, seda rohkem muretsevad teised sellepärast, mida sa arvad ning püüavad igati sinu meele järele olla ning sind mitte pahandada. Ning sinu hirmutavus, see kuidas teised sind näevad, on heidutav ja sunnib inimesi mitu korda järele mõtlema, enne kui nad julgevad oma mõtted välja öelda.

Lisaks tähendab juhi ametinimetus ja staatus, et oled suhtelises eelisseisus ja tõenäoliselt on sinu jaoks oma arvamuse välja ütlemine lihtne ja enesestmõistetav. Selline eelistel tuginev „pimedus" ongi põhjus, miks juhid eeldavad, et teised näevad olukorda samamoodi ega tule selle pealegi, et oma arvamuse avaldamine võib neile olla keeruline .

Hulti uuringust ilmnes, et mida kõrgemale positsioonile juhid jõudsid, seda lihtsam on neil oma arvamust avaldada, sest nad ootavad ja eeldavad positiivset tulemust ja on seda ka kogenud. Kuna nad on enesekindlad, unustavad juhid sageli ära, mida tähendab madalamal ametikohal olemine ja olukord, et arvamuse avaldamisega võivad kaasneda tagasilöögid.

Nii et juhina mõtle, millised „sildid" sinul on, millised heidutavad faktorid su ametinimetusega kaasnevad ning millised omadused võivad olla teiste jaoks pelutavad?

Kui sa nendele küsimustele vastust ei otsi, tähendab, et ka sinu suhtlus alluvatega ei muutu. Kui aga neid küsimusi endale teadvustad, saad valida teistsuguse suhtlusstiili.

Artikli autorid pakuvad selleks ka mõned soovitused:

Jälgi oma miimikat

Inimesed annavad teiste liigutustele ja žestidele tähenduse. Kui seda ei teadvustata, saadavad juhid sageli mitteverbaalselt rääkima julgustamise asemel hoopis sõnumi „jää vait". Autorid toovad näiteks suure potentsiaaliga 30-ndates aastates juhi. Kiirelt karjääriredelil tõusnuna tundis ta end uues rollis ebakindlalt, kuid püüdis oma haavatavust ning emotsioone kiivalt varjata ja pingutas väga, et ka närvilisena oma nägu rahulikuna hoida. Tema jaoks oli paras šokk, kui selgus, et kolleegid tõlgendasid tema emotsioonitut nägu ähvardavana.

Talitse oma reaktsioone

Alluvad jälgivad juhi reaktsioone väga tähelepanelikult. Kui reageerid ärritajatele negatiivselt- vihaselt, eiramise või huvi puudusega- tähendab see, et alluvad sinu poole tõenäoliselt edaspidi eriti ei pöördu. Kui nõuad, et inimesed tuleksid su juurde lahenduste, mitte probleemidega, siis viib see selleni, et kompleksset või ebaharilikku lahendust nõudvat probleemi märkav inimene ei julge sellest rääkida.

Kui sunnid mõne uue idee välja käinud inimest kohe seda projekti ka ellu viima, tähendab see, et kolleegid mõtlevad enne mitu korda järele, kui kiirustavad mõne innovatiivse ideega lagedale tulema.

Loo organisatsioonis psühholoogilise turvalisuse kultuur, kus töötajad saavad end halbade uudiste edastamisel turvaliselt tunda. Analüüsi, kuidas sa juhina tavaliselt halbadele uudistele või eriarvamustele reageerid. Kas see reaktsioon võib teisi oma arvamust enda teada hoidma sundida?

Ära küsi ainult tagasisidet