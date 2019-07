Juhist saab hea juht alles siis, kui ta suudab ennast juhtida

Mõtle läbi igapäevased toimingud ehk õpi planeerimiskunsti

Sellisel juhul tasuks kriitilise pilguga läbi mõelda oma igapäevane töörütm. Millal on aeg, kui oled kättesaadav oma inimestele ja kas päevas on ka aega, kus saad segamatult tegeleda süvenemist vajavate teemadega? Selleks, et oma inimeste jaoks olemas olla, ei pea olema saadaval kaheksa tundi tööpäevast. Kokkulepete abil saab paika panna aja, millal pühendud tiimi jooksvatele küsimustele ning oled nende jaoks (nii füüsiliselt kohal olles või online'is kättesaadav). Nii oskavad kõik arvestada ja oma tegevusi paremini planeerida ja juhina jääb võimalus tähelepanu jagada ka muudele olukordadele. Pikemat keskendumist nõudvate ülesannete täitmiseks tasub võimalusel võttagi näiteks nädalast mõni päev või pool päeva, et pühenduda ennast vaid soovitud teemadele, valides selleks ka sobiv keskkond.

Efektiivsemat ajaplaneerimist aitab korraldada nn päevapildistamine, mida ise oma töös teatud aja tagant kasutan. Selleks pane umbes nädala kuni pooleteise jooksul 15-minutilise täpsusega kirja oma kõik tööpäeva jooksul tehtud tegevused, nii rohkem kui ka vähem töised, sh vestlused kohvinurgas ja telefonikõned. Selline dokumenteerimine annab hea ülevaate, millele kulub rohkem aega ja kuidas tegevused päeva jooksul jaotuvad ning selle abil oskad oma nädalat paremini planeerida ja eneseanalüüsi teha - kas aeg kulub optimaalselt või on vaja mingeid tegevusi vähendada või rohkem teha.

Teadlik eneseanalüüs aitab näha suuremat pilti

Lisaks ajakasutuse jälgimisele võiks juhid pühendada rohkem aega ka teadlikult enda käitumise ja tegevuste hindamisele ehk - mina kui juht - analüüsile. Usun, et sellist eneseanalüüsi pole kunagi liiga palju ja pigem pööratakse sellele vähem tähelepanu. Selleks on mitmeid võimalusi: klassikalised tagasiside/rahulolu-uuringud, mis annavad võimaluse teatud intervalli tagant end teiste tagasiside põhjal kõrvaltvaataja pilguga näha. Aga ka igapäevased jooksvad situatsioonianalüüsid.

Suurim viga, mida selliste enesega tõtt vaatamiste puhul teha, on see, et keskendutakse teiste nõrkustele või analüüsitakse, mida teised on valesti teinud. Kui me ei saa muuta teiste käitumist, saame muuta enda oma teiste suhtes. Seega on olulisem analüüsida, mida oleks mina saanud teha teistmoodi. Selline jooksev analüüs ei ole tegelikult palju aeganõudev ja peaks juhiga igapäevaselt kaasas käima. Piisab kasvõi kümnest minutist, et enda jaoks eelnev situatsioon või probleem mõtteis läbi käia ja aru saada, mida oleks saanud teha teisiti või mida see olukord sinu jaoks tähendas. Kirjuta mõtted paberile, mõtle situatsioon enda jaoks peas läbi või leia mõni muu tehnika, kuidas see enda jaoks teadlikult selgeks teha.

Leia keegi, kellega köögilauajutte pidada

Juhid on sageli küllaltki üksi ja alati ei piisa ka sellest, kui kõik enda peas läbi mõelda. Tihti tekib vajadus küsida kõrvaltvaataja arvamust, peegeldada oma mõtteid või lihtsalt teema ka enda jaoks teise inimese küsimuste läbi selgeks mõelda. See on täiesti loomulik ja seda ei tohiks peljata. Me keegi ei tea kõiki vastuseid. Seetõttu võiks endale leida ühe või paar kindlat inimest, kellega vajadusel seinast seina teemasid arutada ja nõu küsida. Ta ei pea olema ilmtingimata professionaalne coach või samast ettevõttest kolleeg, kes organisatsiooni hästi tunneb. See võib olla ka mõni tuttav, sõber, pereliige. Kuid kindlasti tuleb kohe alguses kokku leppida, et arutatud teemad on konfidentsiaalsed ja üksteist saab usaldada ning ka enda jaoks läbi mõelda, kui detailselt olukordi kirjeldada võib. Tasub ka kokku leppida mängureeglid - kas kohtutakse regulaarselt või vaid vajaduspõhiselt. Näiteks isiklikust kogemusest tean, et mul on olemas inimesed, kellele helistada või kohtuda ja oma mõtteid peegeldada. Me ei näe ega suhtle igapäevaselt, aga mul on kindlustunne, et saan neile toetuda ja nõu küsida, kui minul juhi olukorras selleks vajadus tekib.

Seega, juht ei ole vaid juht teistele. Ta peab ka oskama ennast teadlikult arendada ja juhtida, et olla teiste jaoks parem suunanäitaja ja toetaja. Seda saab aga teha vaid siis, kui ta ka pühendab aega enda arengule ja tegevuste analüüsile. See on oluline osa paremaks juhiks kasvamisel ja peaks olema iga juhi prioriteet.