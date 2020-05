Juht sunnib kontorisse tagasi. Kas töötaja lööb kodus tõesti lulli või näitab sund kehva juhtimist?

Praegune kriis on seniseid suhtumisi oluliselt muutnud ning varasemad tööprotsessid pea peale pööranud. Samal ajal aga näidates, et tööd saab teha mitmel erineval moel. Nüüd, mil eriolukord on lõppenud, tahavad paljud juhid töötajaid tagasi tavapärasesse kontorisse suunata. Inimesed on aga vahepealsete kuudega mõistnud, et kodukontoris saavad asjad hästi tehtud. Lisaks kardetakse kontorisse naasmist tervise pärast, sest kui lähiringis inimestega kohtumine on kontrollitud tegevus ja turvalisem, siis tööl on kolleegid siiski võõrad inimesed, kelle tegemiste üle kontrolli pole.

„Inimeste kontorisse sundimine ei ole mõistlik tegevus," ütleb juhtimiskoolitaja ning coach Raimo Ülavere, kelle sõnul teevad juhid sellised otsused kahetsusväärselt sageli tunde pealt. Ehk neile tundub, et efektiivsus on kodukontoris madalam või inimesed ei panusta piisavalt.

Kuid otsustama peaks reaalsete töötulemuste mõõtmise alusel. Seda on vahel väga keeruline teha, kuid juhid peaksid proovima sellega hakkama saada. Kas päriselt ka on tulemused kehvemad? „Ma julgen arvata, et enamikel juhtudel ei ole," ütleb Ülavere.

Elisa telekomiteenuste valdkonna juhi Mailiis Ploomanni sõnul näitab inimeste kontorisse tööle sundimine seda, et tegelikult juhtimine ettevõttes lonkab. Eriolukord tõi tema sõnul selgelt nähtavale selle, kas süstemaatilist ja mõtestatud juhtimist ettevõttes tegelikult toimub või mitte. „Kui eelnevalt polnud paigas elementaarsed juhtimistööriistad nagu mõõdikud, mõtestatud eesmärgid, juhi ja tiimiliikme regulaarsed 1:1 vestlused ning tiimi omavahelised infojagamise ajad, tekkiski tööseisak ja kaos," tõdeb Ploomann.

Kodukontor efektiivsem

Ülavere toob välja, et praegune kriis on inimestele õpetanud, et nad saavad kodukontoris tööga hästi hakkama. Paljudele on see olnud ka üllatuslik avastus, et nad suudavad kodus asju efektiivselt teha ning tekib õigustatud küsimus, miks ma peaksin seal kontoris käima?

Lisaks kinnitavad Ülavere sõnul ka uuringud, et enam kui pooled inimesed on kodus töötades efektiivsemad nii kvantiteedis kui kvaliteedis.