Juhtide tuleproov, ehk 7 soovitust kuidas praegu töötajatega suhelda ja kriisis ellu jääda

Praegune olukord ei erine millegipoolest tavalisest kriisiolukorrast, milleks iga ettevõte peab oma strateegiakohaselt valmis olema. Situatsiooni teeb keerulisemaks see, et ettevõtte juhtidel ei ole samamoodi aimu, kui kaua kriis kestab ja kui ulatuslik see on. Samamoodi on löögi alla nende enda perekonnad. Ellu jäävad ettevõtted, kelle kultuur on rajatud aususele, kaasamisele, läbipaistvusele ja paindlikkusele. Lihtsam on organisatsioonidel, kes igapäevaselt on juhindunud on põhiväärtustest, milleks enamasti on hoolimine, algatusvõime, avatus, innovatsioon ja kvaliteet.

Alusta avatusest

Meie „ajule" ei meeldi teadmatus, see viib närvisüsteemi kiiresti „võtle või põgene" sagedusele. Tulemuseks on häiritus, näeme igas asjas ohtu, raske on selgelt mõelda, mälu halveneb, kortisooli ja stressi tase suureneb. Seepärast tajume ka igat nn negatiivset infokildu võimendatuna, vallandub paanika ja halvav hirm. Selleks, et saada meel rahunema, peaksime kogema, et meil on olukorra üle siiski kontroll, me saame hakkama, meid hinnatakse, usaldatakse. Sellises seisundis vallandub ajus dopamiini, energia kiirgab väljapoole, on ühendav ja loov.