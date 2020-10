Juhtide uuring: persoonibränd loob ettevõttele konkurentsieelise

Juhtide ja meeskondade arengupartner ning uuringu korraldaja Signe Ventsel sõnas, et uuringut inspireeris läbi viima paljude juhtide arvamus, et persoonibrändiga tegelemine on pigem teisejärguline: „Rääkides meeskonnakoolitustel persoonibrändi vajalikkusest kuuleb alati palju erinevaid vabandusi, miks seda pole aega teha, miks see ikka pole oluline ja kas see ikka aitab konkurentsieelist luua. Uuringu tulemused kinnitavad aga fakti, et paljud juhid peavad seda väga oluliseks, lihtsalt on erinevus juhtide teadmiste ja tegutsemiste vahel."

Ventseli sõnul mõjutab tegevjuhi aktiivne ja positiivne sotsiaalmeedia kuvand otseselt ettevõtte mainet ning selle väitega nõustus ka 53,5% vastanutest, ning pigem olid väitega nõus 34,7% vastanutest. „Sellest järeldub, et kui me soovime, et meie töötajad oleksid tööandja brändi ja toote või teenuse soovitajad, siis tuleb esmalt juhil eeskuju näidata ning alles siis liigub mõtteviis ka meeskonda edasi," sõnas Ventsel ning lisas, et selline turundusviis on täna kõige mõjukam ja inimesed usaldavad täna persoonibrände oluliselt rohkem, kui reklaamiteksti kodulehel või pressiesindajat.

63,4% uuringule vastanud juhtidest olid veendumusel, et persoonibränd loob ettevõttele konkurentsieelise. Selle tulemuse teeb põnevaks asjaolu, et konkreetseid tegevusi persoonibrändi arendamiseks on teinud vaid 38,6% vastanud juhtidest, küll aga üle poole kõikidest vastanutest on mõelnud endast kui kaubamärgist. Uuringu tulemused kinnitavad, et tegevjuhi persoonibränd loob konkurentsieelise, kuid samas vaid vähesed juhid teevad selleks reaalseid samme. Nende ettevõtete juhid, kes persoonibrändi loomisesse investeerivad on nähtavamad, tuntud-teatud ja saavad värvata parimaid talente, ütles Ventsel.

Rahvusvahelisest Brandfogi sotsiaalmeedia uuringust tuleneb, et 78% töötajatest eelistab töötada ettevõttes, mille juhtkond kasutab aktiivselt sotsiaalmeediat. Võrdluseks, Eesti juhtidest on 22,8% selle väitega nõus ning 52,5% pigem nõus. Seetõttu on aktiivse sotsiaalmeedia omamine kasulik faktor ning see mängib rolli ka värbamistegevuses. „Sotsiaalmeedia on nagu virtuaalne konverents, mis on avatud 24/7 ja igal juhil on võimalus seal oma unikaalset lugu rääkida ning võimendada ettevõtte ja tööandja brändi. Eesti juhtides on sotisaalmeedias aktiivsed peamiselt IT valdkonna juhid, kellest võiks ka eeskuju võtta," sõnas Ventsel.