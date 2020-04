Juhtimiskoolitaja: kriisi murdepunkt möödas – aeg on edasi minna

Olen viimastel nädalatel teinud 3-5 coachingut, vestlust, koolitust päevas. Juhtide, sportlaste, inimestega. Üle Skype'i, Zoomi. Iga kord inimestega rääkides proovin kraadida - mõnikord otse küsides, veebikoolitustel läbi küsitluste, mõnikord kaudsemalt - inimeste valmisolekut edasi minekuks. Kuskil eelmise nädala alguses hakkas juttudest juhtide, sportlaste, sõpradega hiilima ligi tunne. Tunne, et aitab küll.

Mustad stsenaariumid ja poliitikute egotripid

Ei taha enam kuulda ja ka ise rääkida jutte kriisist, hirmudest, ärevusest. Ei taha vaadata tõsise näoga poliitikuid üksteise võidu Facebookis makstud postitustes päästmas Eesti rahvast kujuteldavast hukatusest. Ei taha ka oma elu ja töö peale mõeldes ahastada, arutada, kui metsa on asjad läinud ja mida kõike teha ei saa. Või siis lugeda artikleid, kus eksperdid võistlevad, kes mustema tulevikustsenaariumi suudab kuulajate-vaatajate-lugejate silme ette manada.

Okei. Mida edasi teeme?

Mulle tundub, et aeg on edasi minna. Ja ma pole kaugeltki ainus. Mulle tundub, et ehkki tervise- ja veel vähem majanduslik kriis on veel finišijoonest kaugel, siis emotsionaalselt on päris tuntav osa inimestest jõudnud kohta, kus ütlevad: okei. Mis me edasi teeme? Mis me teeme siis, kui ükskord eriolukord lõpeb? Kuidas me saame kiiresti ja kohe oma protsessid, süsteemid, inimesed, liinid, töö püsti? Uus olukord, uued sihid, uued suhted, kuidas me saaksime teha oma meeskonnas restardi? Ja mida me saame selleks kohe täna, praegu teha?

Muutuse vältimatus

Kriisi üle elamine kui eesmärk on küll vältimatu eeldus, et saada pilet mänguplatsile, et saada üldse edasi toimetada. Ent paljudele meist on see ehk isegi madalavõitu eesmärk. Seda enam, et ehkki me psühholoogiliselt oleme pea kõik võimelised kriisi üle elama ja taastuma, siis reaalne olukord meie ümber - majanduse, äri, organisatsioonide ja meeskondade toimimine - on tõenäoliselt sootuks teistsugune kui enne kriisi. Me ei naase samasse kohta, kust me 13. märtsil eriolukorda sukeldusime. Muutus on vältimatu. Ja muutus on võimalus.