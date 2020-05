Juhtimiskoolitaja: pingesõltlaste võltslootused ehk kuidas me sisendame endale uskumusi, mis viivad meid soovitud elust kaugemale

Ma pole kohanud veel inimest, kes ei suudaks vajadusel ära põhjendada, miks ta rassib ja rabab endal hinge seest välja, miks teeb ülipikki tööpäevi, miks just praegu on see tema töös eriti vajalik. Muidugi, lisavad inimesed tavaliselt veidi vaiksemal häälel, et ega see kaua ei saa kesta. Ent vaadates elule tagasi - see on mõnel juhul kestnud juba aastaid, mõnel aastakümneid. Suhted ja tervis kärisevad. Ja olulisim - kas nad on kohale jõudnud, saanud kätte oma sinilinnu? Tjah. Võib-olla. Võib-olla mitte.

Ei oska kontrollida pinget

Kui me oleme harjunud neid pidama kõrge saavutusvajadusega inimesteks, kelle võimekust ja pingega toime tuleku oskust me imetleme, siis tegelikult me tõenäoliselt oleme tabanud vaid pool tõest. Jah, kõrge saavutusvajadus on kindlasti üks kaalukamaid käivitajaid. Ent teine, peidus olev pool võib olla see, et... tegelikult nad (ja aus olles, ma ei peaks vist siin rääkima nendest, vaid "meist") - ei tule pingega toime. Paljud meist ei oska kontrollida pinget, oma elu rütmi. Veel enam.

Pinge tõmbab enda poole

Paljud meist on otse öeldes pingesõltlased. Pinge, põnevus, ootus, lootus ja veel hulk asju ja kõik korraga tõmbavad enda poole. Muidu me seda ei teeks. Ja muidugi on sõltuvust raske tunnistada - tippjuhid, oma valdkonna tipptegijad, omanikud, tippsportlased, ühiskonna väärikad liikmed pole harjunud oma nõrkustest rääkima. Sest nii teiste poolt neile, kuid veel enam enda poolt pandud ootused on sedavõrd kõrgel. Nii sugeneb meis illusioon oma kõikvõimsusest - kui ma tahan, siis võin elada ka teistmoodi rütmis. Kui ma tahan. Ent mitte praegu. Praegu pole õige aeg. Enamasti sellise enesepettusliku jutuga see katse ka piirdub.

Tippjuhtide ja sportlaste coach Jim Loehr (ja mitte ainult tema) on kirjeldanud 4 suuremat enesepettust, mida suur osa meist - ja eriti pingesõltlastest - endale räägib.

Suurepärased saavutused toovad kaasa kestva õnne ja külluse tunde

Suurepärased saavutused viivad stabiilse enesekindluseni

Suurepärased saavutused ehitavad tugevat iseloomu

Suurepärased saavutused defineerivad eduka elu aluseid