Jurist selgitab: töötajad ei pea leppima palgata puhkusega

Jagamismajandusel põhineva õigusabiplatvormi HUGO.legal juristideni on jõudnud ettevõttesisesed kirjad, kus ettevõte pakub töötajatele töölt kõrvale jäämise korral kokkuleppel töötajaga palgata puhkust, põhipuhkuse kasutamist või tööaja summeerimist, kus töölt eemal oldud päevad tuleb teatud perioodi jooksul tasa teha. Ettepanekud kokkuleppeks puudutavad kaubandussektoris tuhandeid inimesi.

Katrin Martise sõnul ei ole pakutud kokkulepetes midagi seadusevastast, kuid töötajal on õigus neid kokkuleppeid mitte sõlmida ning kui tööandja töötajat töökohale ei luba, peab ta töötajale maksma keskmist töötasu. "Viirusepuhang on meie tööturul tekitanud keerulise olukorra ning on arusaadav, et tööandjad otsivad võimalikult soodsaid lahendusi töötajate koju saatmiseks. Samas tuleb töötajatel arvestada, et palgata puhkuse kokkulepe võib seada nad keerulisse olukorda, kuna täna on raske prognoosida eriolukorra ajalist kulgu. Seetõttu soovitan töötajatel palgata puhkuse kokkuleppeid kergekäeliselt mitte sõlmida ning pidada nõu vajadusel juristiga. Selge on see, et kõige mõistlikum on tänases seisus kasutada kaugtöö võimalusi ning ettevõtted, kellede puhul see on võimalik, ka suures osas täna teevad seda. Kõige problemaatilisem on eluks vajalike teenuste toimimise tagamine, poemüüja näiteks ei saa kaugtööna inimestele toitu müüa, kuid just nemad on riskigrupp, puutudes lähedalt kokku väga paljude inimestega päevas," lisas Martis.