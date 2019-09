Kaheksa juhtide viga, mis sunnivad töötajad firmast lahkuma

Protsessipiirangud tekivad sageli siis, kui informatsiooni, ressursside või mõne muu faktori puudumise tõttu ei saa töötaja oma tööd teha. Näiteks tuleb töötajal projektiga edasiliikumiseks oodata mitmete teiste ülesannete täitmist. Selline olukord kahjustab tulemust, mida aga mõõdavad ülemused ning kannatab töötaja, kes ei ole viivituses süüdi. Töötaja tunneb end võimetuna, töömoraal langeb, töö kvaliteet on kehv ning lõpuks on töötaja masenduses.

Kuidas sellist olukorda vältida? Arvesta tulemuse hindamisel olukorda ning konteksti. Kui palju sõltub tulemus töötajast? Ja kui palju suudad sa ise võimalikke töötajate tulemusi mõjutavaid takistusi kontrollida? Juhina katsu olukorda parandada.

3. viga: Ressursside raiskamine

Kujuta ette, et oled turundusjuht. Sul on uue turunduskampaaniaga väljatulekuks aega reedeni. Täna on teisipäev, mis tähendab, et teoreetiliselt on sul aega piisavalt. Aga on probleem. Täna on sul kuus koosolekut, mis röövivad 4,5 tundi. Homme seitse koosolekut, mis röövivad kuus tundi. Neljapäeval pead osalema viietunnisel meeskonnakoolitusel. Millal sa peaksid kampaania kallal töötama?

See olukord ongi aja raiskamine. Ehk töötajatel ei ole piisavalt ajalist ressurssi ülesannete täitmiseks ning kokkuvõttes põlevad nad kiiresti läbi. Kui sa ei anna töötajatele piisavalt ressursse, määrad nad läbikukkumisele. Sellises olukorras aga töötajad lahkuvad.

Kuidas sellist olukorda vältida? Jah, mõnikord on kiiretel nädalatel ressursside raiskamine vältimatu, kuid oluline oleks mõista, millised töötajate ülesanded on tõeliselt olulised ning milline on nende ülesannete mõju. Enne töötajale uue ülesande andmist või ta koosolekule kaasamist küsi endalt, kas see uus ülesanne on prioriteet? Kas töötaja peab tegelikult sellel koosolekul osalema? Kui vastus on „ei", anna neile aega tegeleda oma kõige olulisema tööga.

4. viga: Inimestele valede ülesannete andmine

Kui kuuled töötajalt küsimust: „kas ma selleks pidin ülikoolis käima?", võid kindel olla, et ta ei ole oma tööga rahul. Ka see on raiskamine. Seekord teadmiste ning oskuste raiskamine. Kui nende võimeid ei kasutata, tunnevad töötajad, et neid ei väärtustata.

Kuidas sellist olukorda vältida? Kõige parem on juba värvates olla töö sisu osas aus. Kui aga inimene on juba tööle võetud, siis võrdle töökuulutuse töökirjeldust ning inimese nüüdseid tegelikke kohustusi. Kui seal on lahknevused, siis kui suured need on? Arutle teemat töötajaga saamaks aru, mis on tema jaoks oluline.

Võimalik, et kohe ei saa olukorda täielikult muuta, kuid koos suudate välja mõelda plaani, kuidas töötaja saaks rohkem sisukaid kohustusi ning loobuda nendest, mis loovad meeskonnale kõige vähem lisaväärtust.

5. viga: igavad või liiga lihtsad ülesanded

Mõtle viimasele tööga seotud üritusele, kus sa kohe üldse osaleda ei tahtnud. Võib-olla pidid liiga paljude inimestega ebahuvitavatel teemadel vestlema või tundide kaupa seminaril istuma. Kuidas sa ennast tundsid? Tõenäoliselt olid kurnatud, tõeliselt kurnatud, kuigi pidid vaid veidi rääkima ning kuulama.

Miks? Sest surusid oma emotsioone alla. Mitte ei teadvustanud neid. Iga emotsioon võtab energiat, ka siis kui see tunne on tüdimus. Kui sul on meeskonnas töötaja, kelle töökoormus ei ole ülemäära suur, kuid kellel ülesande täitmine võtab palju aega, ei ole mõtet arvata, et inimene on laisk. Vähe tööd ei tähenda, et see töö oleks kerge. Kui töötajatel ei ole piisavalt rakendust, võivad nad kaotada motivatsiooni ning negatiivsed emotsioonid võtavad võimust. Ja kui nad neid emotsioone alla suruvad, järgneb füüsiline ja emotsionaalne kurnatus. Tulemuseks on tööga rahulolematus ning vähene seotus, mis paneb inimese küsima, kas see töö on ikka tema jaoks see õige.

Kuidas seda olukorda vältida? Ole loominguline. Kui meeskonnaliikmel on stabiilsed tulemused, siis on ta tõenäoliselt valmis end arendama ning suuremat väljakutset pakkuvat tööd tegema. Aga enne ülesannete lisamist uuri töötajalt mis teda huvitab, mida ise soovib teha. Ning vastusest tulenevalt anna ülesandeid, kus inimene saab ma teadmisi ja oskusi rakendada ja arendada või talle huvipakkuvas suunas areneda.

6. viga: Ei suuda tagada psühholoogiliselt turvalist kultuuri

Vaenulikku keskkonda on lihtne märgata. Kui töötajad on koosolekutel vaiksed ja nõustuvad kõigega, on see halb märk. Inimesed käituvad niimoodi siis, kui tunnevad, et nende mõtteid ja ideid tõrjutakse, neist ei olda huvitatud. See omakorda tähendab, et nad tegutsevad hirmu keskkonnas. Töötajad, kes ei tunne end psühholoogiliselt turvaliselt, teevad rohkem vigu, ei taha riske võtta ega terve tööõhkkonna tagamiseks vajalikes konfliktides osaleda või ka areneda ning olulisemaid ülesandeid täita. Ja vastupidi, end turvaliselt tundvad töötjad on produktiivsed, innovaatilised ning tunnevad end meeskonda kuuluvana.