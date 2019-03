Kaheksa märki mis näitavad, et hakkad juhina läbi kukkuma

Juhtimiskonsultant Kevin Murray toob People Managementis üleilmse küsitlusfirma YouGov uuringule tuginedes välja kaheksa märki, mida juhid peaksid tähele panema, sest just niimoodi demotiveerivad nad oma töötajaid.

1. Sa ei suuda töö tegelikku mõju töötajateni tuua

Inimesed tahavad teada, et nende tegevus on teiste jaoks oluline. Head juhid annavad pidevalt teada klientide kogemustest ning ootustest.

2. Sa ei näita, et mõistad töötaja vaatenurka ja olukorda

See on uskumatu, kuivõrd palju paremini inimesed end tunnevad, kui ütled, et saad nendest aru. Isegi siis, kui sa nendega ei nõustu või pead langetama otsuse, mis töötajatele ei meeldi.

3. Sa ei näita seotust organisatsiooni eesmärkidega

Töötajad tahavad tunda, et nende tööl on mingi suurem eesmärk kui lihtsalt kasum. Nad tahavad tunda, et nende tegevus on oluline, et see muudab maailmas midagi. Juhid, kes sellist sõnumit saata ei suuda, jätavad oma meeskonna ilma oluliselt inspiratsiooniallikast.

4. Sa ei suuda organisatsiooni eesmärke määratleda ning neid vajadusel muuta

Üks olulisemaid asju mida juhid peaksid tegema, on näidata töötajatele, kuidas nende tegevus panustab ettevõtte eesmärkide saavutamisse. Töötaja jaoks on side ettevõttega oluline, see lubab tal olla uhke.

5. Sa ei kuula kunagi (või vähemalt arvavad töötajad nõnda)