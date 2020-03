Kaheksa märki, mis näitavad, et töötaja plaanib lahkuda

Töötajate, eriti pikaajaliste, tublide, oma tööd hästi oskavate inimeste lahkumine on ettevõttele suur hoop. Kuidas seda aga ette näha ning kas on mingeid märke, mis sellele viitavad? Harvard Business Review küsis ligi sajalt juhilt, milliseid muutusi nad oma kolleegide käitumises paari kuu jooksul enne töölt lahkumist märkasid. Lisaks uuriti ka töötajatelt, kuidas nende käitumine enne lahkumisavalduse esitamist muutus.

Siin on kaheksa peamist lahkumisele eelnevat muutust inimeste käitumises:

1. Nad on tavapärasest vähem produktiivsed

Kui märkad, et varem väga tegus ning tulemuslik olnud töötaja on töötempot oluliselt aeglustanud, võib see olla märk sellest, et ta kaalub lahkumist.

2. Nad on hoiavad omaette

Kui tavaliselt seltskondlik ning meeskonnamängija ei taha enam teistega koos olla, võta seda kui märki, et ta on valmis lahkuma. Lahkujad teavad, et ei ole kolleegidega enam pikalt koos, sestap nad hoiavadki eemale.

3. Nad ei pinguta enam

Tavapäraselt väga töökad inimesed ei taha ühtäkki enam väga panustada. Pane tähele, kui kolleeg enam ei püüdle edasi ning klammerdub status quo külge.

4. Nad ei püüa enam ülemusele meele järele olla

Huvitundmatus on üks oluline märk. Kui töötaja on ükskõikne võib põhjuseks olla asjaolu, et ta teab, et see ülemus ei ole tema ülemus enam pikalt.

5. Nad ei taha panustada pikaajalistesse projektidesse