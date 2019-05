Kaheksa omadust, mis teevad juhist tõelise liidri

Siin on kaheksa omadust, mis Loopring fondi looja Daniel Wangi sõnul suurepärast liidrit iseloomustavad:

1. Siiras entusiasm

Tõelist entusiasmi oma äri, toodete ja missiooni suhtes ei ole võimalik teeselda. Töötajad tunnevad teeskluse juba kaugelt ära. Kuid kui liidrid on tõepoolset entusiastlikud ja kirglikud, on see nakkav. Nii näiteks on üks Elon Muskiga SpaceX algusajal koos töötanud inimene öelnud, et peamine projekti edu tagaja oli Muski entusiasm ja usk.

Wang tõdeb, et entusiasm aitab juhil identifitseerida tegevusala peamisi probleeme. „Igasugune innovatsioon algab probleemidest ja lõpeb toodete ja teenustega, mis mõne neist põhiprobleemidest lahendab.

2. Ausus

Pole vahet, kas tunnustad saavutuste eest, tunnistad vigu või sead esikohale ohutuse ja kvaliteedi- suurepärased liidrid on kogu aeg ausad. Nad teevad seda mis on õige, isegi kui see ei ole konkreetse projekti puhul parim.

Wang tõdeb, et kui inimesed näevad liidri puhul ebaaususe märke, ei ole seda võimalik taastada. „Kaotatud usaldust on väga raske taastada.“

3. Suurepärane suhtlemisoskus

Liidrid peavad oma töötajaid motiveerima, juhendama ja distsiplineerima. Paraku ei saa ilma suurepärase suhtlemisoskuseta ühegagi neist hakkama. Veelgi enam, kehv kommunikatsioon toob kehva tulemuse. Juhte, kes ei suuda oma suhtlemisoskust arendada, peetakse sageli nõrkadeks ning otse ütlemist vältivateks ning puiklevateks, märgib Wang. On oluline meeles pidada, et kuulamine on samuti suhtlemise osa.