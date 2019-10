Kai Realo: mõnda tanklasse ei leia isegi 1000 euroga teenindajat

Kai Realo Foto: Taavi Sepp

Tänapäeval on muutunud müüdiks ka see, et tuleb rohkem palka maksta, küll siis leidub ka töötajaid. Meil on jaamasid, kus ka 1000eurose palga eest kedagi ei leia, sest sinna pole mugav kohale minna, näiteks ühistransport ei vii – paljud noored enam autot ei oma, lausus kütuste jaemüüja Circle K juht Kai Realo Äripäevale, selgitades, et kõige keerulisem on ettevõtte jaoks tööjõuporbleem.