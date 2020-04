Kaido Padar lahkub Talleksi juhi kohalt: olen ise oma taburetil jalga saaginud

"Leppisime omanikega märtsi keskel kokku, et 1. augustist ei jätka ma Eesti Talleksi toredas meeskonnas. Kindlasti soovin rõhutada, et ei omanike, nõukogu ega juhatuse vahel pole midagi sellist, mis võiks "miks" - küsimusi tekitada. Lihtsalt Talleks on jõudnud sellisesse seisu, kus lähiaastad vajavad juhtimises natuke teistmoodi kompetentsi. See sai tegelikult juba kaks aastat tagasi strateegiasse sisse kirjutatud. Ma võiksin justkui naljaga pooleks öelda, et olen ise oma tabureti jalga saaginud, aga võib-olla peabki üks juht omakasupüüdmatult ja tulevikku vaadatult tööd tegema," kirjutas Padar koostööpartneritele saadetud kirjas.

"Kuna suveni on veel mitu kuud minna, siis alustan mina tööotsingute ja uute põnevate eesmärkide leidmisega ning samal ajal annan Siim Sarrile järk-järgult juhtimist üle. Meil on plaan lähima kuu jooksul korra üle vaadata Talleksi strateegia, sest nagu me kõik teame, siis vahepealne majandusilm on muutunud. Seega teeme tööd ja suhtleme ning püüame sellest maailmas toimuvast üheskoos võitjatena välja tuua."

Siim Sarri on Talleksi erastanud Andres Sarri(1958-2011) poeg, kes seni tegutses Eesti Talleksis juhatuse liikmena. Sarri teine järeltulija, Kristel Sarri toimetab Talleksis nõukogu esimehena. Neile kahepeale kuulub ettevõttes enamusosalus.

Eesti Talleks ASi põhitegevusalaks on ärikinnisvara arendamine. Kontserni kuuluvad Renault ja Dacia volitatud edasimüüja City Motors AS, Nissani sõidukite volitatud edasimüüja Fakto Auto AS ning Baltimaades Castrol ja BP määrdeainete turustamisega tegelev Mentum AS.