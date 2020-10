Kaimar Karu muutustest: suurem osa ärijuhte ei tea täpselt, mida nad teevad

„Kui satume uudsesse olukorda, tabame end küsimast: mida teha, kuidas käituda? Kuskil peab ju olema õige vastus," alustas Karu ettekannet. „Teid on erinevaid. Loe raamatust - raamatumüüjatele see kindlasti meeldib! Pöördu ekspertide poole - konsultatsioonifirmad kindlasti soovitavad seda! Lammuta kõik laiali - kindlasti sobiv viis anarhistidele! Või ära tee üldse midagi! Sõltuvalt olukorrast on üks neist moodustest parim. Tavaliselt. Aga mitte alati. Just siin peitubki kogu loo keerukus, ja just sellest me täna räägimegi."

Karu lausus otsekoheselt, et ei taha kõlada liiga negatiivsena, aga enamik ärijuhte ei tea täpselt, mida nad teevad.

„Nad räägivad pidevatest muutustest. Aga unustavad sageli küsimused „miks?" või „kuidas täpselt?" Muutuse põhjusena tuuakse välja „sellepärast, et teised teevad nii ja et trendid on sellised". Mis on rumal, et mitte öelda loll lähenemine. Nii talitades viid ellu muutuse muutuse enda pärast ega lähtu ettevõtte tegelikest eesmärkidest ja vajadustest.

Pahatihti kohtame suhtumist: palun, kas me võiks vähemalt teeselda, et kasutame kõiki neid uusi moesõnu, millega mind edutati? Ehk mõeldakse pigem enda karjäärile, mitte äri väärtusele. Muutuvad ametinimetused, mitte inimeste tööülesanded ja -viisid. Kahtlemata on nii lihtsam, aga kindlasti mitte õigem."

Värvikad näited, efektid, mudelid ja eksiarvamused

Karu kirjeldas läbi arvukate näidete erinevaid (d)efekte, millega ei osata või ei taheta arvestada ning mis võivad viia tagasilöökide ja väärarvamuste ahelasse.

Hawthorne'i efekt. „Kunagi tehti ühes organisatsioonis eksperiment: suurendati toas valgustust. Töötulemused paranesid. Tavaliselt antakse sel puhul välja raamat, et tervele maailmale imelisest kullavälja avastamisest kuulutada. Lennujaamadest leiate tohutul hulgal taolisi äriraamatuid - kindlasti on nad ka läikivate kaantega... Seejärel vähendati valgustust. Mis juhtus? Tulemused paranesid. Jälle.

Järeldus: määrav pole, kuidas sa protsessi sekkud, vaid see, et inimeste käitumine muutub, kui nad teavad, et neid jälgitakse. Aga nende tööpraktikad ei muutu. Mõne aja pärast ollakse jälle nullpunktis tagasi."