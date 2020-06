Kapitalism vs happytalism ehk mida on ettevõtete juhtidel õppida kooli juhtimisest?

Motivatsioon

Tavapärane juhtimine kipub keskenduma konkreetsetele toodetele - tagatakse nende valmimine, et teenida kasumit. Suurepärased inspireerivad juhid alustavad alati küsimusega "miks", et anda töötajatele võimalus mõtestada oma töö väärtus. Inspireerimine tähendab pidevat status quo proovilepanekut - me usume ja mõtleme uut moodi ja teistest erinevalt. Koolide rahalised võimalused on väga piiratud ja seega ei saa raha olla meie valdkonna inimeste jaoks põhiline motivatsioon. Kuulumine kogukonda ja soov eesmärgipäraselt panustada selle paremaks muutmisesse toob märkimisväärseid tulemusi. See tähendab, et juht loob õppimiskeskse keskkonna, kus on lubatud eksperimenteerida ja eksida. Eksimine on parim võimalus õppimiseks ja arenemiseks. See ei tähenda, et me ei hindaks kvaliteeti või meil poleks visioone. Vastupidi! Me suudame oma visioone ellu viia ühtse meeskonnana ja ilma rahalise motivatsioonita, sest meid motiveerib meie töö tulemus ja kogukonna käekäik.

Kui paljude ettevõtete juhid saavad öelda, et nende töötajad on võrdselt hästi motiveeritud panustama juhi sõnastatud eesmärkidesse ka ilma lisaraha ja hüvedeta?

Konkureerimine

Suuremas osas valdkondades on konkurents üsna verine, st käibe ja kasumi kasvu nimel on lubatud teha pea kõike. Ja sealjuures on ettevõtteil võimalik oma kliente ka valida. Koolid peavad aga vastu võtma kõik õpilased ning viima nad olukorrani, kus nad on valmis vabatahtlikult tegema ennast ületavat pingutust, vaatamata sellele, kas nad on läbinud tiheda konkursi sõela või on lihtsalt piirkonna elanikud. Erinevad uuringud on tõestanud, et konkurents ei toeta kuidagi õppimise protsessi, külla aga aitab koostöisus ja isiklikust arengust lähtuv õppimine paremini hakkama saada ka konkureerivates olukordades. Nii nagu koolis, nii ka igas teises organisatsioonis tasuks keskenduda pigem individuaalsele tagasisidele kui töötajate reastamisele. Juht peaks läbi tunnustamise looma olukorra, kus kõik mõistavad, et pingutusel ja tulemusel on seos ja see puudutab kõiki, mitte ainult juhtkonda.