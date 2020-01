KARJÄÄRIVAHETUSE KOGEMUS | Vähem "mis oleks, kui" küsimusi ja rohkem julgust teha seda, mis meeldib

Oma kannapöörete ajal olen ka õppinud seda, et kui teed midagi hästi ja huvitunult, siis seda hinnatakse ja pannakse tähele. Töötaja - eriti noore ja alles karjääri alustava inimese - arengus aitab väga palju kaasa juhtide julgustus ja toetus ning valmisolek nende kannapööretega kaasa minna. Kui noor ütleb juhile, et tahab oma praeguse töö asemele minna ja hakata õppima infotehnoloogiat, siis on juhil võimalus a) ta piltlikult öeldes maha kanda ja uut töötajat hakata otsima või b) julgustada ja leida võimalusi, kuidas üheskoos edasi minna. Mulle anti võimalus jääda IT-praktikale ja kasvada tarkvaraarendajaks ettevõttest lahkumata. Minus nähti võimalust, mitte kaotatud töötajat.

Arvatust loovam amet

Olenemata sellest, et töötan suurorganisatsioonis, annab see võimaluse lihtsamini välja mõelda startup'ilikus vaimus uusi lahendusi ja teenuseid-tooteid, mis veel paar kuud tagasi polnud idee tasandilgi olemas, või parendada olemasolevaid. IT-s kui erialas peab samuti olema valmis tegema pidevaid muutusi ja rutiinsest tööst on asi kaugel. Ka on vaja loovust - pead peas looma lahendused ja need üles ehitama. Usun, et oma tänases töös arendajana oskan oma eelnevatest kannapööretest saadud kogemusi tänasesse töösse rakendada ning kogemused erinevates valdkondades on andnud väärtuslikku teadmust, mitte pole olnud raisatud aeg.

Mis oleks, kui lubaksime endale, et proovime õppida midagi uut. Olgu selleks siis kas uus oskus, hobi või lausa amet. Töö moodustab meie elust väga suure osa ja patt on teha aastaid tööd, mis tegelikult rahulolu või tähendust ei paku. Seda enam, et kooli lõpetades ja eriala valides ei pruukinud veel mitmeid sel hetkel tulevikuametid olemaski olla.

„Kas ma saan hakkama?" - See on sinus endas kinni. „Kas see on raske?" - On, aga õige suhtumise ja pingutamisega saab hakkama. „Kas see on seda väärt?" - Ilmselgelt.