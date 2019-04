Karoli Hindriksi kannapööre pärast 20 aastat: sain kolleegidelt ikka korraliku vihmasaju

„Hakkasin aru saama, et olen kõik see aeg üksi sebinud. Nüüd saan aru, et mu ümber on targad inimesed ja nemad toovad selle tarkuse, mis aitab mul juhtida,“ selgitab ta esmaspäevases Äripäeva raadio saates "Juhi jutud".

„Enne seda oli justkui tunne, nagu peaksin kõik ise ära tegema, ja see peegeldas väga paljuski mu juhtimisstiili – kasutasin väga palju vähem ära inimeste intellektuaalset ja oskuste pagasit, mis mu ümber oli.“

Karoli Hindriks alustas ettevõtlusega juba 1999. aastal 16-aastasena, kui hakkas tootma pehmeid helkureid, mis kiiresti populaarsust kogusid.

Aastatel 2007-2009 oli ta MTV Eesti tegevjuht ning aastatel 2010-2012 Fox International Channelsi Balti regiooni juht.

Ta on 2014. aastal loodud töövahendusfirma Jobbatical kaasasutaja ja tegevjuht.