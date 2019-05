Kas cool reklaam on ka kasulik? Eesti parimad reklaamid lähevad kordustestimisele läbi neuroteaduse vaatenurga

Avalik test leiab aset maikuus Tallinn Marketing Week turundusnädala raames. Põnevaks teeb kogu protsessi see, et me tõesti ei tea, kas neurotööriistad kinnitavad, et Kuldmunad on antud ka efektiivsetele reklaamidele või vastupidi, märkis Marketingi Instituudi juht Anu-Mall Naarits.

“Lähtuvalt sellest, et neuroteadused on viimase kümnendi jooksul väga kiiresti arenenud ja võimaldavad turundajatel küllaltki täpselt analüüsida, mida inimesed teatud reklaame vaadates näevad, tunnevad ja märkavad, oleme otsustanud kõik need seni Eestis veel väga vähe kasutatud seadmed ühekorraga reaalsesse avalikku testi kaasata,“ selgitas Anu-Mall Naarits. „Arvasime, et põnevaimad testid saaks hiljutiste Kuldmunade võitjatega ning oleme testiks saanud ka reklaami omanike nõusoleku.“

15.mail T1 kaubanduskeskuses toimuval neuroturunduse päeval tuuakse kogu neuroteaduste labor kõigi inimeste ette ning valitakse katsejänesteks kaks juhuslikku meest ja kaks naist. Vabatahtlikele pannake pähe EEG kiiver, millega mõõdetakse, millised osad ajust mis hetkedel ja kuidas aktiveeruvad. Lisaks mõõdab pilgu liikumist spetsiaalne pilgutestija ning ka näoilmeid lugev emotsioonilugeja. Pärast testi panevad eksperdid eesotsas Dimitriadisega arvutitarkvara abil kokku oma järeldused ja ka soovitused, millele tulnuks neuroteaduse vaatenurgast nende reklaamide tegemisel rohkem tähelepanu pöörata.