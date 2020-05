Kas kodus või tagasi kontorisse? Elisa soovitab oma inimestel pigem kodust töötada

”Töö tegemine kodust on elisalastel sujunud sama hästi ja tulemuslikult kui kontorist ning seega pole vahet, kust tööd tehakse. Need töötajad, kes soovivad erandkorras näiteks perekondlikel või muudel erinevatel põhjustel kontoris töötada, saavad seda teha. Oleme paika pannud kontorisse naasmise kava, mille järgi võib eriolukorra järgselt kontoris korraga tööl olla vaid 30% valdkonna või osakonna töötajatest. Kuna haigestumise risk on endiselt õhus, soovime oma töötajaid hoida ning tagada selle, et suudame elutähtsat teenust oma klientidele pakkuda kogu käesoleva aasta vältel,” rääkis Elisa juht Sami Seppänen.

„Kodukontoris töötamise oleme oma inimestele teinud võimalikult mugavaks. Paljud elisalased on koju viinud vajalikud töövahendid, monitorid, toolid ja isegi töölauad.“

Füüsiline kokkupuude inimestega on Elisas hetkel erandina vaid esinduste töötajatel ja tehnikutel, kelle osas on kasutusele võetud maksimaalsed kaitsemeetmed. Avatud esindustes on sisse viidud mitmeid muudatusi, mis aitavad töötajatel ja klientidel vähendada nakatumise ohtu.

„Klientide hulk esindustes on piiratud, töökohtade ees on klaas, töötajad kannavad visiire ja latekskindaid ning kõigile on tagatud desinfitseerimisvahendid. Lisaks sellele kutsume kõiki inimesi jätkuvalt kontaktivabalt meie klienditeenindusega suhtlema,“ lisas Seppänen.

Elisa tehnikutele on tagatud kõik kaitsevahendid - maskid, kindad, desinfitseerimisvahendid.

Ettevõte tuletab klientidele meelde, et hetkel on jätkuvalt turvalisem vähem liikuda ja Elisaga saab väga hästi kontaktivabalt suhelda. Elisa iseteeninduses on võimalik kõiki tavapäraseid toiminguid teha kodust lahkumata – alates teenuste tellimisest kuni seadmete ostuni.

Eriolukorra alguses suunas Elisa ligi 95% kontoritöötajatest kaugtööle, et vähendada inimeste füüsilist kokkupuudet, mis on oluliseks meetmeks viirushaiguse leviku takistamisel.