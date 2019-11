Kas robotid võtavad raamatupidaja töö üle? Raamatupidaja ei ole enam robotlik andmesisestaja

„Ärimudelid on muutunud ja staatilisest andmete sisestajast või esitajast on saanud juhi nõustaja," rääkis Rinne, lisades, et tänapäevane juht vajab ja ka oskab tarbida dünaamilist infot, seega peab andmetöötluse automatiseerimise abil tagama, et raamatupidaja ressurssi saaks andmete sisestamise asemel kasutada hoopis nende asjatundlikuks tõlgendamiseks. "Minu kogemuse põhjal on paljud raamatupidajad ning finantsjuhid juba täna tippjuhtide jaoks hindamatu väärtusega nõustajad,“ sõnas Rinne.

Mahupõhise kindlustusvahenduse platvormi Cachet kaasasutaja ja tegevjuht Hedi Mardisoo lisas, et tema kui nn uue majanduse ettevõtja näeb ka finantsjuhi rolli täiesti uuena. „Tegevjuhina teen äri ja toote arendamisel tihedalt koostööd finantsjuhiga, kelle roll on sisuliselt aidata ehitada finantsprotsess üles sellisena, et tema ja raamatupidaja roll ettevõtte igapäevatöös oleks minimaalne. Kõik, mis võimalik, on mõistlik kohe automatiseerida, see on uue toote ehitamisel selgelt lihtsam kui vana mudeli muutmisel. Selle tulemusena on meie ettevõtte finantsinimeste roll järjest enam nõustav ning liigub rohkem andmeanalüütiku profiili suunas,“ sõnas Mardisoo.

Tegutsedes jagamismajanduse kindlustusvaldkonnas leian, et üheks kiiduväärt riigi initsiatiiviks on ettevõtluskonto, kuigi lahenduse ja motivatsiooni kallal saab veel tööd

teha, et sihtgrupp selle laialdasemalt omaks võtaks. Samm õiges suunas igatahes,“ lisas ta.