Kas tööl on hea olla? Need on hästi toimiva meeskonna 10 omadust

Soome töötervisepsühholoog Annti Aro on avaldanud raamatu “Tööõhkkond korda”, milles ta toob välja, et meeskond ei pea olema täiuslik, vaid piisavalt terve. Oma raamatus toob ta välja ka kümme piisavalt terve meeskonna tunnust:

1. Meeskond on keskendunud töö tegemisele, st organisatsiooni põhitegevusele. Eesmärke püütakse jätkuvalt selgitada ja konkretiseerida. Need on realistlikud ja nende saavutamine on võimalik.



2. Meeskonnas valitseb töörahu. Töötamist soodustavad tegurid on maksimaalselt kasutusele võetud ja häirivad minimeeritud.

3. Meeskond on tulevikule suunatud, aga on teadlik ka olnust. Muutustele ümbritsevas keskkonnas vastatakse pideva arendamise ja õppimisega.

4. Juhtimine teenib töötamise huve. See on õiglane, järjepidev ja erapooletu. Oluline on, mida räägitakse, mitte see, kes räägib.

5. Töötajatel on selge arusaam oma rollist. Nad tunnevad piisavalt hästi ka kolleegide ülesandeid.

6. Võimalik on saada sotsiaalset tuge. Abi saab otseselt juhilt, kolleegidelt ja alluvatelt ning seda paluda on turvaline.

7. Tegevust hinnatakse regulaarselt koos. Õnnestumisi tähistatakse ja vigadest õpitakse. Kõikide meeskonnaliikmete panust tunnustatakse, kiitust ei pälvi mitte ainult nn staartöötajad.

8. Probleeme lahendatakse ja neid ei vaikita maha. Asjadest räägitakse otse ja nende inimestega, keda need probleemid puudutavad.