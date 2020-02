Käsutamiskultuur lendab ajaloo prügikasti ehk kolm uut ja üllatavat personalitrendi, mis jõuavad peagi ka sinuni

Ka tippjuht Lauri Tabur kinnitab, et töötajad on üha enam teadlikud sellest, mida nad ise töökeskkonnas saada ja saavutada tahavad. „Info on vaba ja teadmine sellest, kuidas sarnast tööprotsessi või olukorda lahendatakse kuskil mujal, on igale ühele igal ajahetkel lihtsasti kättesaadav," räägib Tabur. „See seab surve alla ka juhid, kellel ei ole enam võimalik pakkuda töötajatele lihtsaid lahendusi stiilis, et kuna iga hommik on koosolekuruumis värsked puuviljad laual ning külmikus on tasuta mahl, siis võiks alluvad ka kehvapoolseid juhtimisoskusi või ülemuse halba iseloomu taluda."

Taburi sõnul on üha enam nii, et kui töökeskkond ei toeta töötaja enda arengueesmärke, on lugu kehva ja head inimesed meeskonnaga lihtsalt ei liitu. Ning juba liitunud ei vaevu ka ise pingutama selle nimel, et kedagi liituma keelitada.



Teine trend: Valed töötajad saavad kiiremini kinga või suunatakse teisele tööle

Kõik tööandjad teavad, et vaatamata hoolikast sõelast satub igasse organisatsiooni neid inimesi, kes sinna erinevatel põhjustel ei sobi. Kui varem venitati kummi, püüti neid hoida ja kuidagi hakkama saada, siis startuppidest pärit uus trend levib kulutulena - tööandjad on õppinud kollektiivi sobimatuid töötajaid kiiresti lahti laskma. Harvad pole juhused, kui selleks ollakse valmis töötajale pakkuma üsnagi heldeid lahkumiskompensatsioone. Peaasi, et ta arengut ei pidurdaks ja ülejäänud meeskonna positiivset emotsiooni alla ei kisuks.

Kristel Maran märgib, et kui tegu peaks olema kogemata sisse lipsanud „vale" töötajaga, pole probleemi teda ära saata. „Keerulisem on see teema muutuste juhtimise juures organisatsioonides, kus keerulised töötajad on pikaaegsed võtmetöötajad, keda asendada ei ole nii lihtne. Siis on tasakaalupunkti palju raskem leida." Maran tunnistab, et vahel võib ühe kolleegi lahkumine mõjutada negatiivselt kümmet järgmist, mis teeb näiliselt lihtsa otsuse siiski ülikeeruliseks.