Kaugtöö Hispaanias: virtuaalkontor Eesti kolleegidega ja sääsevaba suvi, maitseelamustest rääkimata

Kui lugejatel kangastub silme ette vaatepilt lühikestes pükstes palmi all peesitamisest, siis tegelikult see nii ei ole. Kuigi kliima on soojem ja tubasele kontorile vahelduseks saab endale lubada ka terrassilt töötamist, ei jää töökohustused ja eesmärgid kodumaapinnale, vaid kehtivad samamoodi teises riigis. Kaugtöö ei ole vaba päev kalendris, vaid see on tööriist, mis võimaldab sul endale sobivas keskkonnas töötada. See tähendab ka, et saan ise planeerida, kas teen kiiremad asjad ära hommikul või jätan hoopis mõned ülesanded õhtusse. Teisalt aga pean muidugi arvestama, et oleksin kolleegidele kokkulepitud tööajal kättesaadav. Seega Tallinnas kell 9 algavale koosolekuga ühinesin video teel Hispaania aja järgi kell 8. Palmi all mõnulemisest tööajal on asi kaugel.

Päris kontor ja kolleegid vajadusel lennu kaugusel

Virtuaalsel teel olin kolleegidele sama lähedal, kui kontoris kõrvaltoas istudes. Tihti kardetakse, et küsimuste või probleemide tekkimisel peab ilmtingimata neid lahendama füüsiliselt kohal viibides. Kindlasti on olukordi, mis nõuavadki näost näkku suhtlemist ja kohal viibimist, kuid üldiselt saab olukordadele väljapääsu leida ka videosuhtluse teel. Olenevalt töökohustustest on muidugi hea, kui on võimalus ka vajadusel kiiresti Eestisse lennata.

Oma Hispaania-kogemuse jooksul käisin Eestis korra. Kuna juhin ka tiimi, on oluline olemas olla oma inimeste jaoks. Siiski saab ka üks ühele kohtumised tiimiliikmetega edukalt videopildi vahendusel läbi viia. Kui ettevõttes on kaugtöökultuuriga juba sinasõprust tehtud, kogemus rohkem kui ühel inimesel ja tiim on iseseisev, laabub selline töökorraldus sujuvamalt.

Siiski, kui kaugtööl viibida pikemat aega, on kindlasti võimalusel mõistlik kokku leppida teatud aja tagant kodumaa külastused, et mõnda aega kolleegidega üheskoos töötada ja mõtteid vahetada, kuna vahetu suhtlus on tiimitöös oluline. Eelkõige on aga olulised kokkulepped ja selged arusaamad - kaugtööl viibiv tiimiliige on samamoodi töökohustustega tegelemas nagu kontoritöötajadki. Lihtsalt suhtlusviisid ja -kanalid on teised. Küll on tõsi, et kontorist eemal viibides jääb nn small talk'i vähemaks, mis on samuti oluline töö osa. Sellest tundsin vahel puudust.

Hobikoka paradiis ja siesta-kultuur

Iga uus koht nõuab mõningal määral elukorralduse muutmist ja kohanemist. Hispaania on kaugtööks minu hinnangul igati sobiv koht just kliima ja kultuuri poolest. Soojad ja ühtlase 22-23-kraadise temperatuuriga õhtud on igati mõnus jätk tööpäevale. Kellele aga on hingelähedane toiduelamuste otsimine, leiab seda Hispaaniast küll ja veel. Kokkamishuvilisena möödusid mul nii mitmedki õhtud köögis süüa tehes, sest tooraine on Hispaanias suurepärane - värsked mereannid ja kala, tomat, küüslauk ja oliiviõli. Oleks patt seda võimalust kasutamata jätta. Kui aga koduigatsus peale tuleb, võib külastada kohalikku Vene poodi, kust vana head tuttavat hapukurki, keefirit või tatart leiab. Kodu toob sammukese lähemale ka tuttavate-sõprade toodud Muhu leib.

Loe veel

Samas tuleb arvestada ka kultuuriliste eripäradega, mis mõjutavad elukorraldust - see, mis Eestis tundub nii loomulik, võib siin olla harv nähtus. Näiteks peab arvestama, et igasugune elutegevus peatub päeval kella 14-16 vahel ning pühapäevadel on enamik poode ja asutusi kinni.

Samuti tuleb arvestada, et asjaajamine võtab siin tunduvalt rohkem aega ja mañana-kultuur nõuab kiireid vastuseid ootavalt eestimaalaselt kannatlikkust. Seega soovitus kaugtööd Hispaanias kaaluvale kodumaa kolleegile - varu aega ja tee eeltööd. Sobiva internetiühenduse loomine enda kodukontoris ja muud asjatoimetused võivad venida arvatust pikemaks.

Võimalusel palu enda majaomanikul või korteri üürileandjal paigaldada töökindel wifi-lahendus, kuna tööasjade, sh videokõnede või -striimingute jaoks võib algne pakutav lahendus nõrgaks jääda. Ka võib teatud vanades paksude kiviseinadega majades tõrkuda mobiililevi, mis võib olulisel hetkel töökõnesid häirida. Siin päästavad aga hea lahendusena bluetooth-kõrvaklapid ja -mikrofon, mille ka endale soetasin. Nii sain jätta telefoni teise ruumi ja kõned-koosolekud teha ikka oma kontorilaua tagant.

Sääsevaba jaanipäev Hispaania rannal

Kuigi võime hispaanlastest toidu-, suhtlus- kui ka asjaajamiskultuuriti erineda kui öö ja päev, siis eestimaalaste seas armastatud jaanipäeva tähistatakse ka Hispaanias. See on nimelt ainuke aeg aastas, kus siin lubatakse rannas tuld teha. Kuid siiski on üks asi erinev ka jaanipäeva puhul - Eesti suvest tuttavaid tüütuid kaaslasi - sääski - Hispaanias ei kohta.

Seega, kui kaugtööunistus on peas mõlkunud juba pikemat aega, aga see on alati komistanud vabanduste leidmise taha, siis mõtle uuesti. Mis sind tegelikult takistab? Kõik on võimalik, kui midagi väga tahta. Seega mõtle nüüd korra uuesti ja tee oma unistus teoks. Samas kehtib ka siin tõsiasi, et uisapäisa tormata ei maksa. Otsus peab olema läbimõeldud ja töövahendid korras. Siis võib sinu kaugtöö eluetapp alata.