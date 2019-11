Kaugtöö: paindlik ja ahvatlev võimalus, kuid sellel on ka mitmeid riske

Töö- ja pereelu ühendamine ei pruugi siiski olla alati tõhusaim variant. Ühelt poolt tundub see atraktiivne, kui töötaja saab olla oma aja peremees ning seeläbi iseseisvalt oma tegevusi planeerida. Teiselt poolt eksisteerib oht, et piir era- ja tööelu vahel hägustub. Negatiivse mõjuna võib inimene unustada end tööd tegema, kuna see on loomulik osa tema kodusest elust. Tööandja seisukohast on samuti oluline jälgida, et töötajat tööajavälisel ajal tööalaste küsimustega ei tülitaks.

Kaugtöötajad võidakse ära unustada

Kaugtööd võimaldav tööandja peab hoolega läbi mõtlema selle, kuidas eemal viibivad töötajad oleks meeskonna liikmed. Kaugtöötajate puhul on reaalne oht, et nad unustatakse ära. Seepärast on hea, kui on läbi mõeldud silmast silma kohtumiste võimalused. On keeruline öelda, kas kohtumised peaks olema igapäevased, -nädalased või harvemad. See sõltub nii tööandja kui ka töötaja eripäradest ja vajadustest. Ebaoluliseks ei saa kindlasti pidada ka ühiseid vaba aja veetmise võimalusi.

Silmas tuleb pidada seda, et kõiki töötajaid tuleb kohelda võrdselt. Kuna kaugtöötaja ei ole iga päev tööandja silma all, on risk, et talle pakutakse vähem enesearengu võimalusi. Kaugtöötajal peavad olema samad võimalused näiteks koolitustel ja programmides osalemiseks.

Töötervishoid ja -ohutus on tööandja tagada

Suur murekoht seoses kaugtööga on töötervishoid ja -ohutus. Eespool mainitud turvalise paindlikkuse üks põhimõtetest ongi see, et paindlikkuse võimaldamisel tuleb tagada ka tööohutus. Võrdse kohtlemise printsiibi tõttu ei saa kaugtöötaja suhtes teha järeleandmisi ka tööohutuse nõuete täitmisel. Euroopa Nõukogu direktiivi 89/391/EMÜ artikli 5 kohaselt on tööandja kohustus tagada töötajate ohutus ja tervis kõikides tööga seotud aspektides. Reaalsuses aga nende kohustuste täitmist kehtiv õigus ei reguleeri, ehk see on n-ö hall ala, mis kindlasti vajab seadusandja tähelepanu.