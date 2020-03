Kaugtööd saab teha vaid tööandja ja töötaja kokkuleppel. Mida peaks veel kodukontori töö reguleerimisest teadma?

Tööandja vastutab kaugtöö korral töötaja töötervishoiu- ja ohutuse eest. See tähendab, et ka kaugtöö korral peavad tööandja ja töötaja looma ja tagama töötaja tervisele ohutu töökeskkonna. Tööandja kohustuseks on kujundada ja sisustada tööandja töökoht nii, et on võimalik vältida tööõnnetusi ja tervisekahjustusi ning säilitada töötaja töövõime ja heaolu. Kaugtöö korral saab tööandja oma vastavaid kohustusi täita vaid piiratud määral. Tööandjal on võimalik koos töötajaga selgitada välja keskkonna, kust töötaja tööd teeb, riskid ning juhendada töötajat, kuidas neid riske vältida, näiteks õiged kuvariga töötamise töövõtted.

Tööandja vastutab ka kaugtöö tegemise ajal töövahendite hankimise ja hooldamise eest. Kui töötajal on töö tegemiseks vajalikud vahendid olemas, näiteks kontoritöötaja puhul arvuti, hiir, klaviatuur, ning töötaja täidab ka tavapärases töö tegemise olukorras nende vahenditega oma tööülesandeid, siis ei ole tööandjal kohustust täiendavaid vahendeid hankida. Sellisel juhul tuleb pöörata täiendavat tähelepanu vastavate seadmete turvalisele kasutamisele (täpsemalt allpool). Hea soovitus on samuti hetkel levinud praktika, millega võimaldatakse töötajal täiendavaid vajalikke töövahendeid koju kaasa võtta, nagu näiteks lisamonitor.

Reguleeri töö- ja puhkeaeg kokkuleppes

Töölepingu seadus ei reguleeri eraldi tööaega kaugtöö korral. Sellest tulenevalt eeldatakse, et töötaja töötab 40 tundi nädalas ning 8 tundi päevas, kui töötaja ja tööandja ei ole teisiti kokku leppinud. Kaugtööd tehes säilib tööandja töökorralduse reeglites ja töölepingus sätestatud töö- ja puhkeaja korraldus, kui töötaja ja tööandja kaugtöö tegemise ajaks erinevat kokkulepet ei sõlmi. Tulenevalt tööülesannete iseloomust võib töötajal olla võimalik oma tööaega vabalt valida. Samas võib olla ka vastupidi, et osutub vajalikuks panna paika kindad kellajad, millal peab töötaja tööandjale ja/või klientidele kättesaadav olema. Tööandjal on aga õigus anda kaugtöötajale korraldusi, mis lihtsustaks tööandja tehtavat kaugtöötaja tööaja arvestust. Ära unusta töötajale meelde tuletada, et puhkama peab ka.

Kaalu töötamise kontrollimise ja seadmete isiklikel eesmärkidel kasutamise reguleerimist kokkuleppes