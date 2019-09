Kelleks sina tahad saada, kui suureks kasvad ehk kuidas vestelda inimesega nii, et see arengule tegelikult ka midagi juurde annaks?

1) 1:1 (one to one) ehk regulaarne operatiivsetel teemadel toimuv vestlus juhi ja tema meeskonnaliikme vahel. Ajaliselt on selle kestvus sõltuvalt tööülesannetest ja vastutusvaldkonnast 45 min - 1,5 tundi ning see toimub regulaarselt, vähemalt korra kuus.

Tegemist ei ole vestlusega, mis lepitakse kokku, kui tekib vajadus mõnda teemat arutada, vaid mõlemad teavad, et korra kuus on üksteise jaoks see aeg olemas.

Vestluse sisuks on selle perioodi mõõdikud, projektid, mis on käimas, väljakutsed, mis on tekkinud jm päevakajalised teemad. Juht võib olla pigem mentori rollis ning esitada ka oma soove ja suunavaid juhiseid. Vestluse eesmärgiks on olla kursis üksteise tegemistega ning saada kindlus, et ollakse õigel teel.

2) Tulemusvestlus (performance review) ehk umbes korra poolaastas (või kvartalis) toimuv pikema perioodi tulemuste läbi arutamine. Ajaliselt on kestuseks mõistlik arvestada pigem 1h - 1,5h ning sisuks on lõppenud perioodi suuremate mõõdikute ja tulemuste täitmine ning järgneva perioodi eesmärkide kokku leppimine.

Sellel vestlusel saab koos arutada, kuidas ettevõttel üldiselt läheb, mis osa on selles teie valdkonnal ning mis rolli selles kõiges mängib töötaja eesmärkide täitmine.

Eesmärk ei ole jääda kinni päevakajalistesse teemadesse või kustutamist vajavatesse tulekahjudesse, vaid mõelda koos pikemalt ette ning ka taha. Mida möödunud perioodist õppisime ja kaasa võtame, mida kindlasti teisiti võiksime teha ning millised lubadused anname üksteisele järgmiseks perioodiks.

Juhi roll ei ole siin olla mitte mentoriks, vaid aidata lahti mõtestada just seda, miks üks või teine eesmärk sai täidetud või jäi täitmata. Ning seejärel leppida kokku, kuidas tööga edasi minnakse.

3) Arenguvestlus (apprentice interview/ ambitions alignment meeting) oma olemuselt peaks olema aga hoopis midagi muud. Ajaliselt ei ole neid mõtet pidada tihedamini kui kord aastas. Samas ei tasu jätta ka pikemat vahet kui poolteist aastat. Oluline on, et mõlemad pooled teaksid, milline see intervall on.

Ideaalis lepitakse see kokku eelmise arenguvestluse lõpus ning päris kindlasti ei tohi ajastus sõltuda juhi suvast. Või mis veelgi hullem, saada algatatud töötaja poolt põhjusel, et kohe mitte kuidagi ei saa enam vanaviisi jätkata.

Arenguvestluseks tasuks aega planeerida vähemalt 2 tundi. See ei tähenda, et vestlus ise peab kestma 2 h - pigem tuleks enda kalendrisse jätta mõtteliselt pool tundi puhvriks. Sest on inimesi, kes „avanevad" alles pärast pooleteisttunnist soojendust ning selleks, et vili lõikamata ei jääks, peaks see aeg juhil olemas olema.

Loe veel

Arenguvestlus peab olema juhi poolt ette valmistatud ning kureeritud. Ent selle raames tuleb jälgida, et see on siiski töötaja arengu vestlus. Ehk 80% ajast peaks kõlama töötaja mõtted ning ka hääl. Juht on siin coachi rollis ning proovib avada erinevaid uksi, kuhu kiires igapäevatöös võib olla iseseisvalt keegi ei satu.

Inimtüübid on erinevad ning ka omavaheline keemia juhi ja meeskonnaliikme vahel võib olla nii ja naa. Sellegi poolest, on alati juhi ülesanne teha olukord niivõrd turvaliseks ja mugavaks, et töötaja oleks valmis enda arengu peale mõtlema ning neid mõtteid oma juhiga jagama.

Selleks, et vestlus õnnestuks ja ei muutuks niisama pooleteisttunniseks lobisemiseks, on alati hea mõte peamised küsimused ette saata. Osad inimesed vajavad seda selleks, et eelnevalt veidi mõelda, osad selleks, et teaksid, mida oodata. Osade jaoks on see vajalik aga selleks, et nad suudaksid ajas püsida. Oma käitumist peab nende kõigi puhul kohandama juht, mitte alluv!

Arenguvestlus ei ole sellegi poolest intervjuu ega etteantud küsimustele vastuste kirja panemine. Arenguvestluse eesmärk peaks alati olema justnimelt seesama küsimus lapsepõlvest - aga kelleks sina tahad saada, kui suureks kasvad? Sealjuures ei ole mingit vahet kas seda küsida 18aastase, 35aastase või 55aastase käest.

Meil kõigil on erinevatel eluetappidel mingisugune järgmine sihtpunkt kusagil kuklas, ükskõik kas töö sisu, vastutusala või ka töötempo suhtes. Mõne jaoks on see 6 kuu perspektiivis, mõne jaoks 6 aasta - mõlemad on õiged ning juhile ülimalt väärtuslikuks infoks.

Päris kindlasti ei ole arenguvestlus karjääri planeerimine (mitte kummaski karjääri tähenduses), kuigi kui töötaja soovib võib ka sinna radadele koos ekslema minna. Areng on tänapäeval ikkagi eelkõige siiras sisemine tahe teha homme midagi paremini kui täna ning teadlikult ette võetud sammud selle saavutamiseks.

Vahel aitab inimestel jutu ning mõtte lendama saada mõne narratiivi pakkumine. Loovama lähenemise julguse korral soovitan otsida konteksti vahel ka lasteraamatutest. Minu isiklik lemmik on Alice Imedemaal aga ka Kaurupoeg Puhh ja Väike Prints on suurepärased filosoofilised kuldvarad, erinevate küsimuste laiemaks avamiseks.

Puht praktiliselt võiks arenguvestlus alati alata hetkeolukorra kaardistamisega. Vastuse võiksid saada näiteks sellised küsimused (ja NB! Need vastused ei pea olema tingimata tööalased):