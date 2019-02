Kindel viis, millele keskendudes saab juht inimesel hasardi ja töötahte maha võtta

Ja viimaseks on oluline, et pideva tööalase väljakutsega kõrvutades püsiks töötajas edulootus ehk tunnetus, et soorituse õnnestumine on tõenäoline, kuid samas ei tohi see olla garanteeritud.

Lühiajaliselt toimib hooseisund justkui mootor, mis veab inimest püsitatud eesmärkide suunas. Hasardist köetud süvenemine toob sageli kaasa ka head tulemused.

Kas hoogu saab tekitada?

Kas inimesel on ise võimalik hoo tekkimisele kaasa aidata ja kui palju on see inimesele kaasa sündinud? Uusbergi sõnul võib siin julgelt öelda, et osakaalud on 50:50 ehk see, kas kaldun keskenduma oma tegevustes heale või halvale on 50% ulatuses kaasa sündinud ja 50% ulatuses on seda võimalik arendada.

Uusbergi sõnul on hooseisund tema jaoks pidev skaala, kus inimene võib asuda erinevates punktides ning isegi kui inimene asub selle skaala keskel ning suudab leida oma tegevuse ja mõtlemise muutmisega töös rohkem naudingut, on see positiivne. „Kas inimene on hooseisundis või lihtsalt parandab oma töönaudingut, ei olegi vahet," lausus Uusberg.