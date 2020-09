Kinnisvara24.ee sai uue juhi: lähiaja eesmärk on turuliidrile kandadele astuda

Katrin Aroni sõnul on tema eesmärgiks uuel ametikohal Kinnisvara24 positsiooni tugevdamine kinnisvaraportaalide turul.

„Kui Kinnisvara24 asutati, siis oli portaali loojate eesmärgiks tuua turule konkurents ja mõistlikud hinnad.“ Kahe tegutsemisaasta jooksul aitas see strateegia kasvada Kinnisvara24-l suuruselt turu teiseks kinnisvarale keskendunud portaaliks. „Oleme kuulutuste arvult kasvanud suuremaks kui City24 ning saanud paljude kasutajate lemmikuks. Täna jääme veel alla KV.ee-le, kuid meie lähiaja eesmärgiks on astuda ka turuliidrile järjest enam kandadele,“ kinnitas Aron.

Selle saavutamiseks plaanib Aron suurendada portaali tuntust ja usaldusväärsust nii eesti- kui venekeelse elanikkonna seas, pakkuda mõistliku hinnaga kuulutuste avaldamist ja kaasaaegseid lisateenuseid ning keskenduda kliendile oluliste funktsionaalsuste arendamisele.

„Kinnisvarabüroode sõnul on Kinnisvara24 portaali eeliseks see, et oleme neile paindlikuks partneriks. Eraisikud müüvad ja üürivad oma kinnisvara meie juures aga eelkõige just sellepärast, et meie portaal on lihtne, kasutajasõbralik ning soodne,“ tõi Aron välja.

Kinnisvara24.ee portaali asutasid Ekspress Grupp ja Eesti juhtivad kinnisvarabürood 2018. aastal. Portaali haldab Kinnisvarakeskkond OÜ, mis kuulub 49% Ekspress Grupile ja 51% viiele kinnisvarabüroole.